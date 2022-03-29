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理工男不知該進傳產還是加入國軍 過來人分析給出第三條路

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友猶豫是否該加入國軍，還是進入台塑工作。國軍示意圖／聯合報資料照片
一名網友猶豫是否該加入國軍，還是進入台塑工作。國軍示意圖／聯合報資料照片

畢業生投入職場前，往往會評估諸多工作型態，比較不同工作間的差異，選出適合自己的理想工作，日前一名網友指出，他親戚可以幫忙引薦進入台塑工作，但他又覺得加入國軍更穩定，因而不知道哪條路比較好，所以決定徵求網友意見。

一名網友在PTT發文表示，他大學就讀電機系，準備畢業找出路，家中長輩推薦他去台塑工作，且可以幫他引薦進入，從事技術員性質的職務，但他認為國軍工時較穩定，因此想要加入國軍行列，比較之後發現，若去台塑工作的話要輪班，國軍的作息則較穩定，兩者的薪資差距不大，但他是家中獨子，父母收入不穩定，因此他不知道該選哪個才好。

貼文曝光後，引發網友熱議，許多人建議他去台塑，認為想離職隨時都可以離開，但國軍自由度不高，真的要加入的話會綁4年「簽下去的很難有爽缺」、「電機畢業的起碼可以考台電雇員」、「國軍會後悔」、「我兩個朋友簽進去，一年就離開了，你說呢？簽退還要交違約金」、「台塑肯定比國軍好」、「我表弟簽憲兵第一年很苦」、「如果台塑可以靠關係，你就進去吧」、「先去台塑，不合再報國軍」、「我跟你一樣，準備考台電了」。

還有不少人認為他可以把握電機系的專業，考碩班進台積電，建議他「先去洗碩士學歷，再去台積電賣肝」、「補習洗四大碩，直接起飛」、「拼個四中以上碩士就翻轉啦」、「有考慮拼個中字輩以上電機碩士嗎？」、「學店電機系碩士能去台積電輪班」。

國軍 薪資

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