牙醫助理初體驗「4層樓上下跑2天」 她累喊離職遭勸：工作須自覺榮耀

新鮮人初入職場，為了不被當成草莓族，即使公司交辦任務過重、不合理也會努力完成。有網友首次上班就遇上十分操勞的職場，持續上下樓梯到膝蓋舊傷復發，只工作兩天便提出離職，人資雖未刁難，卻仍持續以獎金利誘，並稱該工作「自覺榮耀就會覺得值得」，讓她非常傻眼。

原PO近日到某診所當牙醫助理，薪水含全勤約26K。由於她沒有經驗，需要一邊打雜一邊學習助理工作，加上診所是四層樓建築，下方兩層是看診空間，上方兩層是休息室及更衣室等空間，導致她整天不停的上下跑，跑到氣喘如牛，加上膝蓋有舊傷，一直快走和爬樓梯也開始痛，讓她工作首日就懷疑「這是我想要的工作嗎」，隔日又撐了一天就果斷提出離職。

原PO也說明自己的工作內容，因診所怕直接跟診會嚇到新人，便讓她先做類似值日生的工作，包括洗全體員工和醫師的制服，幫其他人準備餐點，依每個人的喜好「一間間走去買回來」，有便當的就幫忙加熱，收垃圾等，並利用工作間隙學習助理工作。第二天則是要她擦診所所有落地窗的玻璃和大掃除，下班時她累到跌跌撞撞，覺得無法負荷，便提出要離職，人資見她不願留下，還傳訊表示「其他人有拿到超乎期待的薪資」、「防疫津貼有上萬」，最後更說「這份工作必須自覺榮耀，就會覺得值得」。

原PO貼出與人資的對話，引起討論。 圖／截自dcard

該言論讓不少人傻眼，直批「低薪工作都很喜歡講這種沒重點的屁話」、「敢給這個價，還要自覺榮耀？」、「感覺像是加入了什麼邪教組織」、「自覺榮耀講出口也真是讓人不敢置信欸」、「神特麼自覺榮耀，當公司付不起錢時就跟你畫大餅」、「好恐怖喔，是說榮耀什麼都是雲煙，薪水才是抓得住的東西」。

有人則認為工作內容跟薪水都很糟，還不如去超商上班，「2萬4也太低了吧，我是在翻古文嗎」、「超扯的欸現在基本薪資是25260，你要全勤才能拿超過這個錢違法了吧」、「蛤，只有我覺得要幫每個人買好他們想吃的東西放在桌上很欺負人嗎？還要一間間買？」、「這不是牙助吧？這根本就是僕人了吧」、「找到比補習班還恐怖的職業」。

也有網友以自身經歷緩頰，稱牙醫助理的工作並非都這麼雷，「正常牙助沒這麼可憐啦，但是剛進去真的什麼都不會的時候也只能做清潔、跑腿沒錯啊」、「昨天去第一天，本身也是零經驗，直接就上手學跟診，完全沒有讓我做任何不相干雜事」、「我是在國外做牙助，不會要妳打雜，就算剛入職的時侯，教妳跟要妳做的也是牙助的相關工作而已，收入穩定，薪質也會照年資一直往上加」、「我女友沒有欸，除了跟診有時候比較多比較累以外其他都沒有，吃飯也都是叫外送居多」。