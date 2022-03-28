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北市殯葬管理處爆收賄 副處長疑護航特定廠商得標遭約談

友達宣布現金減資 合併配息發3元

她月收34k想額外兼職 過來人直言：像拿命換一樣累

聯合新聞網 / 綜合報導
上班族示意圖。圖／聯合報系資料照片
上班族示意圖。圖／聯合報系資料照片

如果正職薪資不夠高，部分上班族會想兼職來增加額外收入，一名網友自述她月領3萬4千元，但每月扣掉貸款與生活費1萬5千元後，感覺薪水不夠用，因此她考慮假日去找打工，並問網友「同時做兩份以上工作的人都怎麼調適？」

一名網友在Dcard發文表示，她在台北市工作，月收入3萬4千元，扣除1萬元的貸款與5千元的生活費後，儘管家住台北免付房租，仍覺得薪水不夠用，因此她考慮假日去打工兼差，但她又想到「如此一來，得犧牲陪伴家人、朋友的時光」，所以好奇同時兼兩份工作的網友們「都是如何調適心情的？」

對此，有網友直言「做2份工作真的太累，就像是拿命去換一樣」、「做2份工作就是每天上班到下班睡覺的生活，沒有其餘時間做自己想做的事」、「永遠沒辦法調適，平常基本上累得跟狗一樣」、「想要錢又不想犧牲玩樂時間，有聽過魚與熊掌不可兼得嗎？」。

有人建議原PO「擔任活動工作人員，選擇當日結薪的工作，比較沒壓力，也不用犧牲每個週末，盡量選擇大活動的工作人員比較安全」，還有過來人分享兼職經驗，「我從事早上8點上到晚上5點的辦公室工作，下班會去電影院擔任晚上6點到晚上10點的兼職人員，一個月可以多1萬4千元左右，六日就好好休息或是出去玩」、「我選擇用接案增加收入，雖然時間彈性，但案子量不固定，甚至還可能要繳錢給平台」、「我早上8點至12點在便當店打工，下午1點到9點從事正職工作，兩份工作都有週休二日，但薪水才4萬左右」。

打工 薪資 Dcard

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