他錄取科技業三天後被撤回 內行揭「黑暗潛規則」

被公司錄取後，除了開心之外還需準備許多文件並報到，但一名網友最近就分享，他雖然被一家科技業錄取，可三天後主管就因簽呈沒過而撤回錄取通知。對此，其他網友直言「沒有正式offer都是假的」。

原PO在PTT發文分享，他最近收到一家科技業的口頭錄取通知與另外一家公司的錄取，經過一週思考後，答應了其中一家並願意前往上海廠區工作，主管單位告知跑簽呈之後再請人事跟他聯絡，然後過三天後，主管就用微信跟他說，「他們上面簽呈沒過，就當沒這個offer」。

原PO因婉拒另間公司的offer，推掉後面其他公司面試的機會，造成兩間公司兩頭空。他之前在PTT也有爬到有人有同樣的經驗，想說只有一個人的回覆可能是特例而已，結果他也中招，真的覺得他們在耍人，「近期如果有要面試的人自己注意，確定他們有給到正式的合約再婉拒其他公司」。

網友紛紛留言，「你還沒拿到紙本offer 然後就拒絕其他家了嗎？有點慘」、「這年頭還有人相信口頭承諾…當作出社會前先上一課吧」、「菜味有點重」、「大公司才敢這樣玩，反正找人太簡單」、「沒有正式offer都是假的，這不是常識嗎？」

也有網友安慰原PO並建議，「雖是基本常識，分享也能警惕其他人，加油啦」、「有分享就值得推，檢討被害人酸民退散！」、「幫高調，社會新鮮人要多注意」、「台灣勞工真的優秀，每次都檢討被害人」、「你應該先答應，之後再說不能去了」、「社會教你要全部都答應，再一個一個推掉」、「拿到就先接受，先報到也可以，保護自己」、「只認正式電子offer或是紙本offer」、「出社會的第一堂課就是沒白紙黑字的事都要視為沒有」、「雖然拿到紙本還是有機會被搞，但是那樣通常比較保險」。