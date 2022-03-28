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友達宣布現金減資 合併配息發3元

無法準時下班也沒加班費讓他崩潰 過來人安慰：常態

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友加班到崩潰，怒問「要求準時下班很過分嗎？」示意圖／ingimage
一名網友加班到崩潰，怒問「要求準時下班很過分嗎？」示意圖／ingimage

工作做不完難免要加班，但如果公司沒有付加班費，又不能夠準時下班，可能會引發員工埋怨，近日一名網友指出，他快下班了卻被主管交代處理事情，還要求「把事情做完」，讓他無奈直呼「想要準時下班有很過分嗎？

一名網友在Dcard表示，他最近剛入職，第一天主管教他很多工作細項，主管去開會之後，到了下班時間他就準時下班了，沒想到第二天主管在快下班時間，交辦他許多工作，到了下班時間，他問主管能否先下班，等到明天再處理，沒想到主管回應「我交代給你的東西，就要今天做完」，讓他無奈延後下班一小時。

事後，原PO抱怨「當初面試的時候，也沒說這是責任制的工作，就算要做責任制，但只給基本薪資合理嗎？還是現在的公司都沒有在準時下班嗎？」

文章曝光後，網友紛紛留言「我覺得準時下班不過份呀，不懂幹嘛那麼奴，好像晚下班就好像很努力一樣」、「有晚下班的情況，我一律要求加班費」、「我都說真的有事必需離開，久而久之他們就不會這樣了」，但也有人認為「加班是常態」，直言「難道你上一份工作都不會延遲下班嗎？才就業三個多月怎麼感覺你不太適應職場，還是我已經被社會摧殘到覺得是正常的？」、「不會過份，只是很快你就被裁員或著被弄走了」。

加班費 Dcard

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