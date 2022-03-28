一位離職PM給主管的震撼教育：穀倉效應難解 是因為用錯方法了

摘要 1.企業PM常受穀倉效應所苦，跨部門合作卡關，各單位互踢皮球、積極度不足，根本不像一個團隊。 2.許多企業主管都對跨部門合作狀況深有所感，也會以不同方法試圖處理，效果卻往往不盡人意。 3.專案管理的有效方法，包括以下5種：推動客戶至上概念；改變開會參與人員；建立工作權責分配，與績效掛鉤；推動持續改善活動的文化；分享文章，不定期舉辦跨部門的討論會。

最近與一位高階主管對話，聊著聊著，他突然說，有一件事情困繞著他，想聽聽我的想法。

他前陣子與一位要離職的PM面談，結果對方說的話令他非常震驚。那位PM提到，平常解決客戶問題工作，需要跟業務、製造、生產、工程、品管做許多糾纏與工作協調。但各單位配合的積極度不足，常把工作推來推去，根本不像是一個團隊。尤其在客戶問題急迫時，PM就會感到非常累、非常灰心。這樣的情況，在他上任高階主管之後，情況更嚴重。

PM的說法讓他很驚訝，他自認用心處理跨部門問題與合作議題，也有在每週會議上，不斷與各部門主管對齊這方面的認知，解決各部門各說各話，推卸職責的事情等等。除此之外，他也重新做了組織設計，讓所有PM、業務、製造、生產、工程、品管等部門，能夠在專案前、中、後期互相追蹤進度。他以為跨部門合作問題已經逐漸改善。

沒想到，這些年輕PM ，竟然仍會遇到跨部門合作卡關的狀況，而他們只是吞下去，也沒有向部門主管反應出來。

他問我，有沒有什麼方法或是培訓課程，可以協助改善這個狀況？讓他們在解決客戶問題時，能夠確實地成為一個團隊？又或是，我之前在台積電工作時，是否也有類似的問題？當時是如何解決的呢？

我們公司確實有一套「專案管理整合力」課程，可以協助專案的靈魂人物（Project Leader），整合重要的人與事，像是任務分派的ARCIS方法、會議引導整合的重要技巧、團隊效力的處境方法、團隊信任感建構的基本工具、團隊運作五障礙的辨識與化除等等，在很多間企業都頗受好評。

另外，我也和他分享幾個方法，其中有些是之前在台積電工作時學到的，有些則是我們公司曾協助過的中小企業案例。

1. 推動客戶至上的概念

在整個組織之中，推動客戶至上的概念。企業之所以存在，是因為有客戶需求，沒有客戶就什麼都沒有，所以大家形成一個團隊，共同解決客戶的問題，是最優先、最重要的事情。

建議要在公司內部推動客戶至上的活動，讓員工從上到下共同擁有這個概念。我在台積電的時候，公司要推動任何一個活動或者概念，我們都會辦很多場同仁溝通大會，配合線上課程，確保所有同仁的認知一致。

2. 改變開會參與的人員

每個部門抓幾位特定的人，固定共同參與跨部門相關的事項會議，直接提升層級，向老闆直接報告。

開會時，這些各部門的共同參與者，可以接下工作任務的權責，但不是自己部門的工作，就不要承接。除非真有需要，且在個人能力範圍內，可以主動任事，同時請對方知會自己的老闆，增加這一個工作任務。

3. 建立工作權責分配，與績效掛鉤

每次會議都要整理成報告，同時記錄工作權責分配，一旦發現有定義不清的工作權責，就要另外找相關主管來協調。與此同時，推動當責者文化，讓每位同仁去思考：我們還可以替這個團隊貢獻什麼。

專案在處理的議題，如果跟客戶有關，可以把專案層級拉高，不定期地讓高階主管知道專案進度。這樣的做法也符合客戶至上的文化。

正也是因為有這些權責分配表，每年在寫績效時，就可以光明正大地把跨部門任務寫進績效報告。畢竟都有花時間下去，還有成功達標的項目，理當要反映在KPI上。

4. 推動持續改善活動的文化

跨部門專案數量增加，有助於跨部門合作狀況改善。要在公司內持續堆動跨部門專案，CIT（持續改善活動）就是一個非常好的運作形式。有效的CIT，可以幫助企業形成跨部門共同解題的文化。台積電長期推動CIT，成效就非常顯著。

CIT活動強調團隊合作及顧客導向。在團隊合作方面，有些企業過去在內部溝通太過平和，缺乏連結目標，加入CIT後，不同單位之間會有共同的、具挑戰性的目標，得以讓跨單位的合作創造綜效。而在顧客導向方面，則要從顧客觀點思考，如何在各種專案題目上，創造顧客滿意度，連帶創造營收及品牌效益。這樣的高度，和一般部門改善專案是不同的。

5. 分享文章，不定期舉辦跨部門的討論會

早期我在工作的時候，常會在部門影印機旁看到一些20至30頁的文章或市場情勢報導，這些是要給主管閱讀的。用意是讓主管每週吸收與管理、領導及市場思維相關的新知。

主管也可以找一些時段，讓大家討論：文章裡的痛點跟我們公司像不像？文中提到的技巧是否可以用在我們公司？目前半導體同業發生了哪些事？我們公司可以怎麼去因應跟部署？也許這樣的討論會，可以讓有一些本來被動參與的主管，慢慢轉為主動。

說著說著，也講了1個多小時。這位主管朋友也說，這5個方法對他頗有幫助。也許不同公司會有不同文化，須視情況做出些微調整。但不論如何，對的事情就應該堅持下去。

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