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主管和下屬打成一片是好事嗎？ 網搖頭嘆：牽涉利益就撕破臉

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友分享職場現況，主管與下屬打成一片，但只要一談到工作卻又會互推，讓他實在不知該怎麼辦。 示意圖／ingimage
一名男網友分享職場現況，主管與下屬打成一片，但只要一談到工作卻又會互推，讓他實在不知該怎麼辦。 示意圖／ingimage

除了要盡力完成工作項目，與職場同事、主管維持良好關係也相當重要，但有一名網友就分享自己的職場狀況，他表示主管都會和下屬打成一片，可是一談到工作，「大家又會推來推去」，甚至出現爭寵分派系的場面，讓他實在不知該如何應對。

這名網友在PTT「職場主管和下屬打成一片？」為題發問，他表示目前的職場氣氛是主管和下屬打成一片，大家會一起買東西，講起話來也比較親近。然而，只要提到工作，主管卻很難做決定，最後推給一位比較內向、邊緣的同事去完成，他納悶「像這樣的職場好嗎？比較輕鬆沒壓力？但下屬常會為了爭寵互鬥分派系」。

貼文一出，網友們都表示「工作歸工作是最理想的狀況吧」、「可以打成一片，但希望能公私分明」、「太好是壞事，有些時候牽涉利益又要撕破臉」、「主管只要會帶心，就很厲害了」、「你已經知道答案，互鬥分派系就是很爛」。

不過，也有網友分享經驗，「我會跟下屬保持距離，不然要兇人的時候會很難為情，以前也曾經跟下屬混比較熟，但該唸的時候唸了他們，他們會覺得『這麼熟了有必要這樣嗎？』」、「都只是表面維持，到了打績效的時候主管都分的很清楚」。

PTT 職場

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