基本工資調幅超過5%？ 勞動部長:第三季才會決定
勞動部31日將召開今年度的第一次基本工資工作小組會議，議案包括今年第一季經濟社會指標、今年基本工資實施狀況等。媒體報導，明年基本工資調幅預估從5%起跳，勞動部長許銘春今天表示，基本工資審議委員會是合議制，勞動部尊重委員決定，而基本工資調幅問題，第3季才會討論。
立法院衛環委員會今邀請勞動部長許銘春就「因應近期重大職業災害事件111年度勞動檢查規劃」進行專案被告，並備質詢。會前媒體問許銘春工資調幅問題，她指出，這是第三季才會討論的問題，屆時基本工資審議委員會將就相關經濟數據、社會情勢等討論審議。
許銘春在會前接受媒體聯訪時指出，有關基本工資調幅問題，第3季才會做討論，屆時基本工資審議委員會將就相關經濟數據、社會情勢等等做意見溝通，勞動部尊重委員意見，且審議委員會是合議制，有關基本工資調幅勞動部會尊重合議結果。
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