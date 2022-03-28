基本工資調幅超過5%？ 勞動部長:第三季才會決定

30歲的你，目前薪資水平多少呢？一篇在Dcard的文章引人省思，原po是一位台大畢業生，年屆30月薪尚未達到三萬，他詢問大家是否都達到政院公布的薪資中位數了嗎？讓很多人驚訝「學歷和出社會的資歷，跟你的薪水真不搭嘎」、「台大的學習能力、甘願做服務業？」、「台大領這個薪水，真的委屈你了」。

2022-03-26 09:20