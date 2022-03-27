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他喜收科技大廠錄取通知...三天後主管髮夾彎 網揭暗黑潛規則

聯合新聞網 / 綜合報導
找工作不易，求職過程中更要留意社會中的潛規則，以免錯失大好機會。圖／ingimage
找工作不易，求職過程中更要留意社會中的潛規則，以免錯失大好機會。圖／ingimage

找工作不易，求職過程中更要留意社會中的潛規則，以免錯失大好機會。一名網友就在網路上分享，自己在某科技大廠收到口頭錄取通知，公司主管卻在三天後「髮夾彎」，然而自己早就推掉多家面試機會，讓他悔不當初，網友們也掀起正反論戰。

原PO在PTT發文表示，近日同時收到某科技大廠的口頭錄取通知，深思熟慮後決定答覆，並婉拒了另一家公司的機會。而主管單位也告知跑簽呈之後會再請人事跟原PO聯絡，不料過了三天，主管卻用微信通知高層簽呈沒過，要他當沒這回事。

貼文一出，許多網友們都勸原PO，就當作出社會學了一課，「出社會的第一堂課就是沒白紙黑字的事都要視為沒有」、「各位別再輕信任何公司，尤其是大公司」、「沒有正式錄取通知，都是假的」、「這種公司就是通通紙本拿到手，再來好好考慮」、「剛出社會找第一份工作就被這家搞過一次，之後懂了就只認紙本」。

不過，網友們力挺原PO，認為此風不可長，「很多大公司不尊重面試者 好像都在應徵免洗（員工）一樣」、「口頭offer（錄取通知）就可以不遵守嗎？檢討受害人真的...」、「公司流程有問題，口頭都同意了，面試也過了」；也有網友分享過去經驗，表示曾被某傳產告知「報到當天才給紙本錄取通知」，殊不知報到後職稱和薪資全跟口頭錄取通知的不同，整個上賊船。

面試 求職 髮夾彎

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