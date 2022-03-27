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大公司面試過程等一個多月 過來人嘆：還有等一年的

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示她面試了一家大公司，從面試到等待結果花了一個多月，讓她大嘆，「大公司到底面試要搞多久？」示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友表示她面試了一家大公司，從面試到等待結果花了一個多月，讓她大嘆，「大公司到底面試要搞多久？」示意圖。圖片來源／ingimage

公司面試屬於每位求職人十分看重的一環，除了要面對與主管的對談外，還有許多文件需準備，一名網友最近就表示，她面試了一家大公司，從面試到等待結果花了一個多月，讓她大嘆，「大公司到底面試要搞多久？」

原PO在Dcard上以「大公司到底面試要搞多久？」為題表示她最近面試了一家大公司，流程大概是12/31投履歷、1/3 發第一次面試通知、1/13一面、1/15 一面錄取，發二面通知、1/25 二面、2/2 沒下落，她電話詢問才收到下週電話三面的通知、2/4電話三面、2/11一樣沒下落，她再致電詢問被告知評價良好，機會很大，但核薪後沒問題才發offer，大約要等一到兩週，2/12公司請她提供薪資證明、2/13還沒回覆，但看起來審核完後沒問題的話，還要打電話跟她討論多少薪水能接受，接受後才會發正式offer。

她在想沒打電話問的話可能會更久？一個多月了心還懸在那，陸續有其他面試及offer，但這間公司是她的第一志願，其他offer就被她拒絕或是往後延說要晚點回覆，「大公司一定要搞這麼久？」

網友紛紛留言，「我從投遞履歷到被通知簽約時間，一年就這樣過去了」、「大公司不缺人啊，流程超多加上人資有時候偷懶一下，一個月多正常」、「我有間萬人公司也是一樣等超久，12月初一面，然後一月二面，過年前三面，年後四面，二月底才終於拿到offer，但是我的第一志願，其他家錄取的我也只能能拖就拖、能延就延，幸好最後有拿到offer才鬆口氣」、「我最近面試一堆大公司也是這樣」、「在同時有其他offer時，這流程真的很折磨人」。

面試 求職

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