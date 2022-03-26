台大畢業30歲賺三萬引熱議！高學歷轉戰房仲　晉身人生勝利組

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文／賴琬琳



30歲的你，目前薪資水平多少呢？一篇在Dcard的文章引人省思，原po是一位台大畢業生，年屆30月薪尚未達到三萬，他詢問大家是否都達到政院公布的薪資中位數了嗎？讓很多人驚訝「學歷和出社會的資歷，跟你的薪水真不搭嘎」、「台大的學習能力、甘願做服務業？」、「台大領這個薪水，真的委屈你了」。

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台大畢業工程師轉職 一舉奪下百萬經紀人獎

畢業於台大地理環境資源學系的顏伯峻，原本任職為軟體工程師，工作一年後覺得辦公室很枯燥，個性外向的他更希望多跟人接觸聊天，於是毅然轉職投身房仲業。顏伯峻一入行就獲得業績新人王、後來更成為百萬經紀人和13區單月紀錄保持人，是不是高學歷的關係？他回憶，挫折並沒有比較少，他的業績和成就都來自於和客人的深刻互動。當房仲待遇會不會比原有的工作低？顏伯峻表示，入行五年，待遇也不輸給台大同學，有些人去考公務員、有些人繼續升學，他的年薪已經超過很多同輩，「而且可以看到形形色色人，學到不同知識，滿足我的求知慾。」

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外文系菁英美女 高學歷轉當房仲更有優勢

而身為成大外文系的葉怡君，第一份工作是百貨業的行銷企劃，一做就是三年多，後來她開始思考自己的職涯發展時，意外看到月薪5萬、半年後不適應還有轉職的職缺，她告訴自己「不試試怎麼知道」，於是轉行賣房子。她回憶開始的時候，很多人問她「高學歷為什麼當房仲？」她就回答，高學歷更能發揮自律和學習效率快的優勢，提早適應新的技能和職場，加上公司提供的保障薪資和人才的教育訓練，如今8年過去，她已經是一家店的主管了，甚至1年出國2~4次！「享受工作」和「認真生活」就是葉怡君的人生目標。

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信義房屋表示，很多行業找人都希望能立即上手，但他們願意「一張白紙」從頭開始，也設有專任講師群提供百堂系列課程，且每季固定選拔店主管，提供多元透明的升遷管道。

為了加速建構出完整的「居家生活生態圈」，信義房屋也積極展開人才布局。除招募月薪五萬的不動產經紀人員，也積極尋找數位科技人才如 : 雲端數據架構師、數據科學家、Python開發工程師、資安管理工程師、UIUX設計師等職缺。2022更首度啟動總公司幕僚的儲備幹部計畫，提供為期2年的專業培訓，保障年薪120萬且最高可達150萬，培養綜合型幕僚人才，宣告加入金控業、科技業的搶才戰。

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