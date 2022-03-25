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數位互動、沉浸式體驗 勞安加衛體驗館29日開幕

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部勞安所全新打造勞安加衛體驗館，圖為鋼構工地高處作業VR體驗區。圖／勞動部提供
勞動部勞安所全新打造勞安加衛體驗館，圖為鋼構工地高處作業VR體驗區。圖／勞動部提供

勞動部勞動及職業安全衛生研究所全新打造勞工安全衛生展示館，並更名為「勞安加衛體驗館」，透過VR、沉浸式空間等互動科技，帶給民眾參與式的觀展體驗，並從中了解勞動法令、職業安全衛生觀念。「勞安加衛體驗館」預計在29日下周二正式開幕。

勞安所指出，研究顯示勞工不安全行為是職災發生的主要因素，工安意外的直接原因，也代表著工安意外絕大多數是可預防的，除了對於專業訓練、工安知識素養之外，杜絕僥倖心理、不貪方便心態更重要，如何強化面對職災及工安的心理及態度，成為勞工需要培養健全的重要課題。

勞安所說， 勞安加衛體驗館展示設計概念以「人生不能重來」為主軸，透過打造一間以「安全」為宗旨的體驗館，模擬參訪者的職涯人生中，需要注意的職業危害，並學會如何在職場生涯中當個人生安全組。

勞安加衛體驗館結合參與式觀展，運用多媒體以臨場感、實際操作體驗作為展示目標，並搭配圖解式插畫的文字解說，提高互動性與教育性，參觀者可透過互動方式了解各種職業災害。

勞安所介紹，勞安加衛體驗館展示區包括人力資源部門、營繕施工部門、製造生產部門、健康促進部門、技術研發部門等五大展區，如人力資源部門，將生硬法條轉換成大型有趣的機智問答，參觀者可透過搶答過程，認識工資、工時、職場健康、退休安全等最新的勞動權利義務。

營繕施工部門，則藉由實體空間搭配互動科技的應用，讓參觀者深入其境體驗「局限空間作業」、「墜落及模板倒崩塌」等危害，並透過VR體驗「鋼構組配作業」時容易發生的危險，更利用機構裝置將掉落物下降，了解佩戴安全帽的重要性，建立勞工避免危害的觀念與遵守紀律保護自身安全。

製造生產部門，透過大型的沉浸式空間，模擬氣溫及風流的流動，讓參觀者了解綜合溫度熱指數（WBGT）；「捲夾作業」及「火災爆炸危害」則是透過機構搭配多媒體互動，帶參觀者重回事發現場，找到事故發生原因，阻止憾事發生。

「勞安加衛體驗館」預計在29日正式對外開放，勞安所說，有興趣的民眾都可前往參觀，相關內容可洽勞動部勞動及職業安全衛生研究所網站 https://www.ilosh.gov.tw/ 或電洽(02)2660-7600分機7736、7732。

為因應數位科技時代來臨，勞動部勞動及職業安全衛生研究所拆除、改造勞工安全衛生展示館，近日更新並名為勞安加衛體驗館，預計29日正式開幕。圖／勞動部提供
為因應數位科技時代來臨，勞動部勞動及職業安全衛生研究所拆除、改造勞工安全衛生展示館，近日更新並名為勞安加衛體驗館，預計29日正式開幕。圖／勞動部提供

工安 勞動部

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