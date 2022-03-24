徵才、求職都要看！郭家齊：企業分3種 多數人只適合1種

摘要 1.公司在不同發展階段，需要不同人才。若個人強項與公司發展所需不符，就容易感到力不從心。 2.公司發展分為3階段：從0到1、從1到100、轉型期。所需人才分別是：創業型通才、規模化專才、突破轉型人才。

以前公司剛起步的時候，我們找到非常優秀的人才，他各方面都表現過人，企圖心很強。但後來組織變大，他的表現變得平淡，雖不會犯大錯，但也難以有所突破。同樣的狀況，不只發生了一次。這些優秀人才並沒有變，變的是公司。隨著規模不同，公司對人才的定義改變了。

一個公司的成長，會需要不同的人才，我把它分成3個階段。多數人只適合1個階段，只有少數的人同時適合2個以上的階段。如果員工的強項並不符合公司的發展，員工會心累，公司可能也覺得很辛苦。

階段1：從0到1，創業型人才

這個階段的公司，什麼都沒有。以我們網路公司來說，最需要的是產品經理、工程師、行銷人員、業務，重點是把核心業務「從無到有」發展出來。這個階段的公司，需要的是「通才」，也就是同時具備多個不同職能的人。

我們常常比喻，新創的工作範圍是一個圓，圓和圓之間有許多縫隙，這些縫隙就是沒人做的工作。新創團隊的工作通常沒有清楚的職務說明，能完成自己份內事，還把圓和圓之間縫隙給補起來的人，就是最優秀的人才。

新創階段，通常分工很粗略，一個人要扛起所有的事。能有強烈的創業家精神，喜歡親力親為的人，是最適切的人才。

階段2：從1到100，規模化人才

公司有了基本雛型後，下一步就是規模化。也就是我們常說的「1至100」。「1至100」通常不是靠著100倍的努力，而是靠著聰明方法來優化流程，讓事業成長。這個階段的公司，處在一個「轉大人」的階段，多半需要招募更多人加入。

很多早期進入新創公司的人，在這個階段會感覺水土不服。他們需要調整自己，找到不同的做事方法，才能繼續在公司發揮優勢。這個階段，公司可能要導入很多制度，會讓早期員工綁手綁腳，但少了這些制度，逐漸變大的組織就難以運作。

而當分工變細，「專才」的重要性會逐步高於「通才」，組織很需要能「優化運作」的人才，不斷優化業務、行銷、研發等流程，公司才能不斷成長。

階段3：大船轉彎，突破轉型人才

經過快速成長後，所有公司終究都會面臨瓶頸而停滯。但企業的存在是要追求成長，突破現有的狀況繼續增長。這個階段的公司，就像大船轉彎，稍不小心就會撞到冰山，但如果成功的轉彎，那種成就感是很大的。

這時候企業的人才需求難度非常高，既要能夠穩住目前的工作，又要像新創團隊一樣尋找突破點，它需要的人才會像是前面兩階段的混合體。這種組織的高階經理人，幾乎都是百中選一的人選，除了要有好的管理能力，也要有很強的決心和遠見。

辨別自己的強項，找到適合自己階段的公司

如果你充滿創業熱情，喜歡從無到有把東西給生出來，那你就是從0到1的創業型人才。如果你擅長把一件事不斷優化，那你可能是規模化人才。如果你足智多謀，兼具管理和突破的能力，那你可能是突破轉型人才。

辨識自己是哪個階段的人才，你才可以選擇最適當的職務，不會弄得自己在職場上力不從心。

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