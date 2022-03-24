她曝面試電子業大廠「這條件」秒錄取 網認：老闆最愛

公司在面試時，除了會注重求職者的學歷，還會有其他考量。人氣作家黃大米就在臉書分享，朋友的老公任職於電子業大廠，挑選員工時，除了台清交以外，還會看「有沒有學貸，家境是否不好」，引發網友熱烈討論。

作家黃大米在臉書發文表示，朋友的先生任職於電子業大廠，選聘員工時，「優先選擇的除了台大、清大、交大以外，第二個注意的重點就是，這個人有沒有學貸，家境是否不好」。

黃大米聽到後反問原因，朋友的先生解釋，「有學貸，家境不好才會好好待著，不然，我們培養他沒多久，他就想出國升學或者旅遊，這樣我不是很頭大嗎？所以家境清寒最好」。

文章曝光後，立刻引來網友回應「有學貸家境不好，生活有壓力，工作耐壓性強，可塑性高...慣老闆思維」、「事實上沒錯啊，家境清貧的無法輕易換工作」、「同感！我有學貸、家裡經不起沒有收入，現在在公司，已是將滿10年的老妹」、「也正因如此貧困，養成慣老闆的由來，社會底層的悲哀」、「真的，當初年輕時我也是這樣賣了幾年肝」。

但也有網友表示，「我老公最愛有學貸，家境清寒！但是台清交這樣的學生比較少，不缺錢的比較多，無奈」、「能考上台清交，基本上家境不會差」、「現在家境清寒應該考不上台清交」、「講一個相反的非逆風，某頂尖建築師事務所相同學經歷，偏愛收有背景的，原因是喬事情比較便利」。