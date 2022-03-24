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年輕人問轉職 專家：積累專業為要

台灣醒報 / 記者竇興韻╱台北報導
網友表示，目前從事作業員的工作，月薪實領2.6萬實在太少，想轉職卻又不知該如何是好。示意圖。(中央社)
網友表示，目前從事作業員的工作，月薪實領2.6萬實在太少，想轉職卻又不知該如何是好。示意圖。(中央社)

有網友提問104人力銀行，月薪不到3萬，但想多給孝親費，該轉職嗎？職涯診所前輩以一位27歲年薪130萬的案例分享道，不妨留在該行業、給自己更高的目標，「過程」能累積比金錢還重要的資產。其他網友也認同表示，要持續進步、收入才會多。

過程累積資產

該欲轉職網友表示，他在學校附近一家工廠找到生產線作業員的工作，月薪2.8萬，實領2.6萬。支出為租屋6千、學貸6千、生活費8千，加上自己存3千，再給爸媽3千後就沒有了。他問說該不該轉職，以便多給孝親費？

104職涯診所前輩分享一位27歲吳小姐賣傘的故事說，吳小姐用不起眼的學經歷、做著不起眼的工作，但因總是接受老闆的任何指派，也給自己更高的挑戰目標，過程中她累積了比金錢還重要的經驗。如今，她年薪已高達130萬，也曾在104辦活動時受邀擔任講者。此位前輩建議，想一想自己的過程，透過努力，設定更高的目標。

而104 FB粉絲頁也有網友以人生經驗指出，自己先是工作1年後把學貸等清掉，人生歸0，然後再從24K、27K、30K…一路非常緩慢的往上，認為這才是人生努力的方向；也有網友指出，不是錢多的職業做起來就一定會順手，有時候是有興趣、有動力，做起來才能持續進步，然後錢才會多，他提醒不要只看別人的結果來決定自己的職涯。

薪資結構有眉角

另外，也有民眾詢問說，看到公司發的薪資條上，薪資結構很複雜，除了底薪，其他就是靠全勤、專業加給、績效獎金、伙食津貼等等各種名目疊加上去。因為之前待的公司是全薪就差不多等於待遇，所以很困惑這樣靠其他名目加上去，才達到理想薪資的狀況是否正常？

對此，一家媒體公司主管受訪時指出，企業主分各種名目主要是考量有的年終獎金的發放是以本金計算發放年份，不是都以全部加給來算；另外，勞健保的投保等級也不會加上不特定支給，再加上也有節稅的考量，因為稿費、演講費、車馬費等各種項目都有不同的課稅標準。

有網友表示，如果勞方接受了這樣的薪資結構，長年累月計算退休金會少很多。他建議，可以提出要求實領全薪，以實質等級投保。若公司有欺騙之嫌，也可前往勞保局檢舉，以保護自己的權益。

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