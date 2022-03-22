他遭女主管亂摸、逼吃飯心慌慌 網卻喊：不想努力了

職場上和同事間的相處之道，可說是門學也學不完的學問，遑論和主管間的應對進退，更讓許多人頗為苦惱。一名網友在Dcard發文，他表示被女主管強硬要求晚上到餐廳吃飯談公事，甚至還被對方偷摸，原PO對此十分憂心，直喊「快哭了，好想離職」，不料眾鄉民見狀卻大呼「阿姨我不想努力了」。

一名網友在Dcard分享職場難題，他提到快下班時突然被女主管叫住，對方表示已訂好餐廳、要求原PO隔天下班後一起吃飯討論公事，即使原PO以「為何不在辦公室討論」抗拒後仍被強逼就範，言談之間女主管甚至還裝作若無其事偷抓原PO的手。

原PO表示自己不高不帥，可能因為公司男女比為1比4的懸殊比例才被「盯上」，對於女主管的騷擾，他在推文表示不僅僅是約吃飯這麼簡單，某次晚上在公司加班，該女主管提議開車送自己回家，即使大力推辭仍抵不過主管堅持，雖然最後僅送到住家附近的捷運站，卻已讓原PO心生畏懼，職場際遇讓他大喊「快哭了，好想離職」。

貼文曝光後網友紛紛表示看法，有人認為原PO太過大驚小怪，「你確定人家是這意思？」、「吃個飯而已內心戲那麼多幹嘛」、「會不會想太多」；另外有一派網友直接歪樓，「吃吧！吃了以後你在公司就順了」、「跟她說，阿姨我不想努力了」、「現在要找包養的阿姨真不容易」、「飛黃騰達的時候到了」。

另外有人建議原PO，若覺得不舒服更應該拒絕女主管邀約，「多次推拒之後主管應該會明白你的意思，如果之後還是繼續就可以考慮蒐證了，有證據就不要怕」、「一般人看到你強烈拒絕，就不會再靠近你了，如果真的以權謀私來壓迫你，那這一間公司也沒必要待了不是嗎」。