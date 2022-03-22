不能報加班費又怕先下班被白眼 她崩潰：台灣職場就得加班？

大公司要處理的事務繁多，有些人可能在工作時段忙不過來，得要額外花時間加班處理，勞基法也有明定加班費規範，但日前有一名職場人表示，她好不容易從小公司換到有制度的大公司，卻發現沒有人敢申請加班，大家每日還會多留半小時或一小時來工作，讓她不禁質疑「台灣職場大環境真的都要一直加班嗎？」

一名網友在Dcard指出，她最近從25人的小公司，換成了規模200人左右的大公司，工作內容是企劃相關，由於上一份工作是完全責任制，沒有任何加班費，因此很期待換到大公司工作後，有明確的制度可以維護權益。

沒想到入職後，她發現實際上沒什麼人會申請加班，因為申請加班要主管核准，不是自己需要加班就可以報加班，也不能夠到下班時間發現工作做不完，才來臨時申請，得要提前半天申請好，而且事實上「根本沒有人真的申請，但大家常常會在下班時間多待半個小時，或者一小時以上」。

對此，原PO傻眼表示「台灣人是真的太奴嗎？為什麼大家都願意留下來做事情？明明就沒有領到加班費」。她上網查了許多關於加班的討論內容，發現「台灣大部分工作都需要加班，而且身邊同事正在加班時，自己很難準時走，得要承受那些壓力與同事的眼光，尤其是跟同事開會開到一半，就算到了表訂下班時間，也很不好意思跟對方說「我下班時間到了」。

事後，原PO非常困擾，她猶豫「該不該果斷辭職」，一想到目前待的大公司狀況如此，去小公司可能也沒有更好的選擇，但她仍十分重視自己下班後的私人時間，因此好奇網友們的看法。

貼文曝光後，引起許多網友回應，有人贊同原PO觀點，指出「事情都做完了就好了，上班已經很累了，別把珍貴的下班時間浪費了」、「我都準時走，雖然有時候也會覺得時間一到，馬上走人是不是不太好，但我後來都釋懷了，因為我就是不想加班」、「直接走人不就好了，我就沒加過班，要我加班不給錢我一樣走人」。

還有過來人分享自身經驗「台灣一堆人真的奴性很重，然後更多人是奴性重再來說我們草莓。我在會計師事務所，他們都說『我們這邊是學習的地方，不要計較太多』，然後大家都覺得這樣很合理，我就不管它加班費報好報滿，全部都實報，被約談我就說我有加班，不然我現在忙季辭職」、「我們公司表定8:30上班，但8:30要開晨會，意味著8:00就要到公司，17:30下班，如果有負責的案子無法交接清楚的就必須留下來用，無法報加班」。