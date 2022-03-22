隔板才有安全感？ 網友嘆開放式辦公室常被偷看螢幕

開放式辦公室常被認為是透明、公開、友善、平權、互動的象徵，然而有時帶來的效果可能適得其反。日前有網友在Dcard分享，雖然他本身比較喜歡開放式辦公室的氛圍與空間，但女友反而認為壓力很大，因此詢問眾人「比較喜歡開放式辦公室還是有隔板的辦公室？」

原PO解釋，開放式辦公室讓他方便與同事聊天，氣氛歡樂不死氣沈沈，不過對內向性格的女友來說，卻有很多缺點，「一直動不動有人找她聊天啊，或是正在專注上班結果被同事打擾，讓她整個工作進度大落後」，不然就是時常被別人偷看電腦螢幕，且偶爾與不熟的同事眼神交會，「只好隨時擺出尷尬不失禮貌的微笑」，兩人對開放式辦公室南轅北轍的想法也讓原PO好奇其他人的偏好。

大部分網友以隱私、安全感為由支持隔間辦公室，「我不太喜歡開放式的，我很享受被隔板包圍的安全感」、「我喜歡有個人隔間耶，多層隱私總是好的，而且隔板都有磁性可以貼便條，覺得超方便」、「以台灣企業的風氣，開放式辦公室只是方便老闆主管監督你有沒有在做事吧」、「有隔板才好阿，能夠專心在自己的案子上，真的想討論事情去就會議室」。

少數人較喜歡開放式辦公室，「有隔板要一直站起來看同事在不在位置上，討論事情很困難」、「開放式很ok啊，前提是同事感情很好的話，討論、問問題也很方便」、「我們動畫產業是超開放式耶，如果製作方向錯誤也可以立即討論修正，不同產業適合的辦公室方式可能不相同」。