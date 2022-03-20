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他工作5年發現「沒被加公司Line群」 網一面倒：超羨慕

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發現自己不在公司Line群，同事會在裡面聊八卦、廢話等，「在公司五年了，今天才知道，該怎麼調適呢？」示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一名網友發現自己不在公司Line群，同事會在裡面聊八卦、廢話等，「在公司五年了，今天才知道，該怎麼調適呢？」示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

有些人喜歡與公司同事做朋友，但也有人則偏好公私分明，下班後就不與同事有交集了，有一名網友就分享，他在一家公司五年了，最近才發現公司有一個專門聊八卦、廢話的Line群組，但自己並沒有在裡面，讓他很受傷，但網友卻大讚「你不知道下班直接走人，不用被同事煩是多麼舒適的一件事」。

原PO在PTT上以「發現自己不在公司Line群組」為主題分享，他剛剛意外發現公司有Line群，他們會在裡面聊八卦、廢話等，公司人數50人，群組有42人，「在公司五年了，今天才知道，該怎麼調適呢？」

網友紛紛留言，「這樣不是很好嗎？不用看到主管」、「你剛工作嗎？這種超爽的好嗎？」、「找其他7個人開群組」、「可喜可賀，遠離是非」、「還不賴啊，置身事外，下班就不認識了」、「好爽！不會有人凹你換班」、「下班了老闆也不會一直魯小小」、「這種就情勒群組而已」、「你沒被職場荼毒過？這樣才好，輕鬆到」、「加入了就變專屬菜鳥打工仔」、「你不知道下班直接走人，不用被同事煩是多麼舒適的一件事」、「超棒的好嗎？不用下班後還要應酬同事」。

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