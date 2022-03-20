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海保署甄選海洋保育巡查員 起薪36K至42K

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
海洋委員會海洋保育署甄選海洋保育巡查員。圖／海保署提供
海洋委員會海洋保育署甄選海洋保育巡查員。圖／海保署提供

海洋委員會海洋保育署將進用3名海洋保育巡查員，分別派駐北基、雲嘉及澎湖海洋保育站，擔任海洋保育類野生動物擱淺救援、海洋環境及汙染案件巡查應變、海洋保護區巡查等海洋保育相關工作。報名至4月1日，依職等起薪介於3萬6千元至4萬2千元。

海保署表示，「海洋保育巡查員」甄試報名期限將於4月1日截止，一律採郵寄報名，4月18日上午及下午分別舉行筆試及口試，考科為「海洋保育概論及實務」，試場在高雄市前鎮區成功二路25號5樓及7樓；4月12日將於該署網站公告參加筆試及口試人員名單與口試應報到時間。甄試簡章暨報名表可至海洋委員會海洋保育署官網http://www.oca.gov.tw下載。

海保署表示，海洋保育巡查員工作轄區遼闊，且都在濱海或離島地區，錄取進用後需單獨或共同負責協調及執行海洋保育類野生動物擱淺救援、聯繫，及執行野生動物保育法相關巡查、海洋環境及汙染案件巡查、處理及聯繫清理、出海記錄海洋廢棄物、觀察漁業混獲等相關外業工作，必須能騎乘機車或駕駛汽車，報名前請評估是否具備足夠體能及能力。

「海洋保育巡查員」依職等起薪介於3萬6千多元至4萬2千多元間，可逐步晉級，享有年終工作獎金、勞保、健保、退休金提撥、慰勞假補助，及未休畢慰勞假加班費等權利，不適用勞基法。洽詢電話07-3382252李主任。

海洋委員會海洋保育署甄選海洋保育巡查員。圖／海保署提供
海洋委員會海洋保育署甄選海洋保育巡查員。圖／海保署提供

保育類野生動物 加班費

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