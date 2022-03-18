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雇主不給薪資單、簽名後收回都違法 去年開罰近300件

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
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偶有勞工遇到雇主不給薪資單、勞工主動申請核可才給，或者勞工簽名確認後就馬上收回的情況，勞動部今重申，根據勞基法第23條第1項規定，雇主應提供工資各項目計算方式明細（俗稱薪資單、薪資明細、薪水條等)給勞工，違法可開罰2萬到100萬元。

勞動部條平司司長黃維琛說明，2016年修正施行後，規定雇主必須提供給勞工有關工資各項目計算明細，目的是為了讓勞雇雙方權利義務更加明確，也讓勞工得以掌握關於工資的完整資訊，但至今仍常有民眾申訴「老闆沒有給薪資單」、「薪資條不清楚，不知道薪資怎麼計算的，也不知道扣了什麼錢」、「薪資單要申請核可才給」，去年光薪資單相關的行政裁罰就有297件。

黃維琛進一步指，依「勞動基準法施行細則」第14條之1，工資各項目計算方式明細的內容，應包括勞雇雙方議定工資總額、工資各項目給付金額、依法令規定或勞雇雙方約定得扣除項目金額及實際發給金額。

他表示，薪資單提供的型式不限於紙本，如電子郵件、簡訊、通訊軟體、事業單位內部網站薪資系統等電子傳輸方式也可以，或勞工可隨時取得及可以列印的資料，黃維琛強調，重點在於薪資單必須能讓勞工取得，並且能持有保留，所以像是規定勞工須經「申請核可」後才能取得薪資單，或讓勞工「簽名確認就收回」，都不符合規定。

此外，當勞工離職後，離職當月的薪資單仍必須以郵寄或電子郵寄交付給勞工。若雇主未給薪資單，將依法開罰2萬到100萬元。

黃維琛也提醒，勞基法第38條第5項規定，雇主應將勞工每年特別休假期日、未休假日數所發給的工資數額記載於置備的工資清冊，並每年定期書面通知勞工，建議雇主也可一併在薪資單上設計相關欄位，但並未強制記載在薪資單上，公司也運用其他方式通知。

薪資 勞動部 離職

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