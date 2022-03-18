辦公室求生守則「同事大幾歲可以叫姐」網教這招保平安

職場上禮貌很重要，有男網友在PTT女孩板提問「大幾歲會叫對方姐」，他表示女同事看上去比自己大10歲，不知道該直呼名諱，還是禮貌上稱呼對方○○姐。

原PO表示他一直很困擾，他今年25歲，女同事看上去約35歲，不知道該不該稱呼對方姐，「叫姐怕對方覺得我覺得她老，但是不加姐直接叫感覺又沒禮貌？」他表示，男生好像不在意被叫哥，甚至覺得被叫哥很爽。

有網友笑，「我還以為只有阿姨NG，姐也不行了嗎……真嚴格」、「以前遇過一個女孩，被叫姐的反應好像殺了她父母一樣」、「叫姐感覺就是裝熟，不是禮貌」、「毛很多的會說我跟你很熟嗎？」。

關於職場稱謂，網友建議安全為上，「先觀察其他同事怎麼稱呼，有些人被叫姐會很敏感」、「我都直接叫名字，除非對方說要加姐才有禮貌，才改叫姐」、「其他同事沒叫姐，你就別叫」。

有人建議至少大一輩才能喊姐，「跟我媽一樣大的都叫姐」、「原則是年紀差到可以把你生下來的叫姐，其他就和別人叫一樣，不要另創叫法」、「快退休的才叫姐，其他都叫名字」、「一般已經當阿嬤輩才會叫姐」。

有網友教求生守則，「30幾的女生都認為自己還是年輕人」、「差十歲的話叫xx姐沒差，不要叫大姐就好」、「大幾歲都不要叫最安全！搞不懂男生為什麼一直想叫人姐？」、「先叫妹妹，她不好意思通常就會糾正你」、「主管我會直接用職稱來稱呼對方，其他人都直接叫名字」、「喊英文名字就好」、「不管幾歲，我都會自我介紹之後問怎麼稱呼您」。