私大應徵台積電秘書「履歷遭丟一旁？」 知情人曝錄取內幕

台灣的半導體產業領先全球，有「護國神山」之稱的台積電，薪資福利令人稱羨，吸引許多人搶破頭。就有一名女網友PO文表示，應徵台積電秘書一職，但履歷都石沉大海，因此好奇發問「人資是不是看到私立大學的履歷，就先丟一旁了？」釣出內行網友解答。

原PO在《Dcard》發文表示，自己是私立大學畢業，日前看到台積電開出秘書職缺，讓她不禁疑惑「人資是不是看到私立大學的履歷，就先丟一旁了？有沒有人有面試的經驗，可以分享嗎？」

貼文一出，立刻掀起大批網友熱議，紛紛回應「基本上都是高學歷」、「裡面的秘書在我接觸到的，都是台政清耶」、「我面試的人資姐姐表示她是台大+海歸，給妳參考」、「學歷好，不然就是有相關，認識誰誰的」、「我有同學成功進去，是行政性質的，他真的很努力，但也是海歸」。

此外，還有知情網友指出，「家人是裡面的主管職，台積是很重學歷，但還是可以投，很多時候反而是不敢投錯失機會，如果語言能力非常好會更好，或者考慮其他職位試試」、「我有去面試兩次，感覺條件很高不好上，面試我的秘書英文超流利，外型氣質都像主播的感覺，所以漂亮+學歷應該是基本盤」。