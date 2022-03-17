要用自己特休？她問「員工旅遊不想去不行嗎」 網一句話突破盲點

很多公司常會舉辦員工旅遊，算是一種公司福利。通常公司會有補貼，有些公司會全額補貼，有些公司會要求員工自行負擔部分金額。因為已經有補貼，大部分公司就不會多給假，甚至可能要求員工參加員旅要請自己特休假，不夠的話還要請到會扣薪水的事假。

有位上班族覺得這樣遊戲規則不合理，她在臉書社團.【爆怨公社】.提問，公司辦活動員工非參加不可嗎？既然是員工福利，不是應該自由參加嗎？為什麼去員工旅遊還要讓員工用自己的假，豈非變相扣薪？

原PO疑惑，員工旅遊公司會按年資補貼，但通常要用到自己的特休假，如果特休不夠還可能要請事假，等於變相扣薪，有些員工不想參加，卻又被公司告知「不能不去」。她覺得這樣強迫員工參加員旅，根本失去員工福利的美意。

有人突破盲點，「參與感」、「怎麼會把公司活動當成福利呢？強迫性無薪加班罷了」、「不去會被冠上不合群、不團結」、「台灣公司日常」、「一般公司的員工旅遊，本來就是配合老闆或高層喜愛的活動啊，當然不去就被盯」、「大家都自由參加，沒幾隻貓要去，怎麼跟旅行社殺價？」、「怕不參加的太多公司、老闆、主辦人、主辦單位沒面子」。

有人提出建言，「建議問問勞工局喔」、「通常是不參加就上班，但是有的公司要求團隊精神，妳覺得不OK的盡快換工作」。

不少過來人回應，「我還遇過員工旅遊要自己開車的，還不能核銷油費」、「台灣大部分公司都這樣，員工旅遊是用自己的假去的」、「前公司員工旅遊去五天四夜，其中兩天是假日，要扣自己的假，公司負擔1/3費用」、「員工旅遊和聚餐都要去，沒有去的話，扣績效、全勤獎金都沒有」、「最怕的是...員工旅遊搞得跟教育訓練然後還叫你出錢」。

至於「公司主辦員工旅遊，旅遊日為一般上班日，是否當日不支薪?」，台北市勞動局常見問答說明，若員工旅遊當天為一般上班日，且該旅遊為強制參加，則當日仍為工作時間，工資也就應由公司照給，如果強制參與又隨意扣薪，資方就可能會違反勞基法第22條第2項規定；反之，若是採自由報名，有參加者當日工資該如何給付可由勞雇雙方協議。

至於「員工旅遊是否要用自己的特休假參加？」，根據勞基法第38條第2項，特別休假應由員工自行排定，因此公司不可以強制要求員工使用自己的特休假參加員工旅遊。