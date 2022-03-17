校園徵才旺季 畢業生求職關鍵字：薪資、工作內容、時間

年後轉職潮甫落幕，企業瞄準即將到來的畢業季，又馬上發力投入下一波搶人大戰，本月5日台大舉辦校園徵才博覽會，就吸引逾三百家企業參與，各品牌精銳盡出，包含許多科技、金融業高階主管皆親自到場助陣，足見企業對人才新血之重視，同時鼓勵新鮮人「敢創敢夢」的挑戰精神。

Image Source：facebook／台灣大學學生職業生涯發展中心

當日也有網友在Dcard發文，分享自己從「連文組都不是」、人力銀行統計薪資排行最低的設計系，到覓得研發工程師職位的歷程，並分析畢業後前幾份正職對於後續職涯的影響，鼓勵同樣對於職涯迷茫的求職者外，也點出在工作中積累實力的重要性。

根據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察熱門關鍵字以及1111人力銀行「2022新鮮人就業意向調查」顯示，今年新鮮人求職最看重的條件大致仍舊聚焦於薪資待遇，其次有工作時間、工作內容、工作地點以及職場氛圍，許多產業也依此順位設計職缺、並舉辦校園徵才，期許正在求職中的畢業生、新鮮人，能透過這些活動，找到心目中的夢幻職缺：

Image Source：《DailyView網路溫度計》

1.信義企業集團

信義企業集團的校園徵才活動，於三月至五月盛大展開，橫跨北、中、南舉辦多場，實際走進校園與同學們面對面溝通。

今年信義房屋啟動菁英級儲備幹部計畫，祭出最高年薪150萬跟金控業、科技業搶頂尖人才，在為期2年的專業培訓中，經歷包括集團各部門輪調、高階主管指導等，加速奠定專業知識深度、廣度。長期職涯可在經營管理、策略企劃或營運體系間多方選擇發展，未來成為主管或團隊負責人。

整體徵才計畫的亮點，還有首創30天工作鑑賞期、保障月薪五萬，不適應再加發轉職金五萬的業務菁英職缺，優於社會新鮮人的起薪，就是鼓勵畢業生先體驗工作再評估，且不限科系，向想爭取「高薪高發展」的全方位人才招手。

為了鼓勵共襄盛舉，今年也有互動小遊戲，部分場次備有吸睛又笑料滿點的抓棍機活動，只要到校徵現場跟工作人員互動玩遊戲、代表學校加入全台校際對抗，就有機會贏得iPhone 13 Pro、AirPods Pro等好康大獎！

Image Source：facebook／信義房屋人才招募

2.台積電

台灣積體電路製造股份有限公司的校園徵才活動從三月起陸續開跑，該公司表示，今年預計將招募八千名以上新進員工，以應對業務等成長需求，招募對象除了來自理工本科背景的工程師人才，也需要製程、生產相關技術員，期待高中職以上或專科畢業人才投入。

職場氛圍方面，台積電承諾建立多元包容、開放的工作環境，鼓勵擁有相關背景的女性人才進入半導體產業。同時也為新進人員打造新人訓練中心，透過專業師資指導實作，讓新人也能快速掌握工作技能。

Image Source：tsmc

3.和泰汽車

和泰汽車今年開放多種招募管道，包含多場校園徵才、博覽會及說明會，強化接觸校園，為因應集團事業發展，開缺除了既有車輛相關企劃職缺，也大力徵求數位轉型人才，加入iRent、yoxi等多元移動事業，徵才不限科系，範圍囊括資訊數據、營運、企劃、客服、公關等，相當廣泛。

為支援新鮮人多元的工作內容，和泰汽車內部設計有輪調與各級職全方位訓練項目，協助人員順利適應職能。注重人才培育的企業文化，也體現在學生實習方案上，今年開缺的暑期實習生，將獲職場導師一對一技能培訓，並透過個案競賽，提前積累、鞏固職場競爭實力。

Image Source：和泰汽車