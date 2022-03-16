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福利好的公司不在網路徵才？ 中南部傳產「內推制招募」曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為福利好的公司通常不在網路上徵才。示意圖/ingimage
網友認為福利好的公司通常不在網路上徵才。示意圖/ingimage

物價上漲的年代，薪資卻未見起色，讓許多即將畢業的社會新鮮人擔憂未來工作生活的經濟狀況，盡力想找到待遇福利好的公司。不過，有一位網友在「Dcard」分享，他目前服務於中南部的傳統產業，公司只透過「介紹制」招募新血，薪資待遇極佳、公司福利好，連在台積電工作的表弟也想跳槽，引起網友熱烈討論。

原PO以「福利好的公司，通常都不在104徵才」為題分享，他畢業於中字輩大學的研究所，會兩種語言，在中南部的傳產公司服務，第二年薪資就來到140萬，「高職畢業來上班，第二年應該是能領到60幾萬」。上班時間早9晚5，公司提供中餐，若有加班則供應晚餐，住在公司宿舍還會包水電、早晚餐、wifi，一個月只收2000元，讓原PO大讚「我不敢說我們公司福利最好，但我來四年，胖了20公斤，只能說公司把我養太好了，老闆都把員工當豬公在養。」

他表示，公司並無透過網路徵才，唯一的徵人制度是透過員工介紹，且介紹人的年資須超過五年，「我曾經問過公司老鳥，為何公司用內推，她說很簡單，跟同事不合的人，不會待超過5年；（待過超5年的）她們介紹進來的人，通常跟同事相處也不會不好。」原PO指出，他在台積電工作的堂弟聽聞他公司的薪資福利也想跳槽，只可惜自己的年資還不夠格內推。

網友見狀紛紛不可置信地表示，「福利好的傳產真的很少看到」、「不過全部都任用內推的人，長久下來對公司真的是好事嗎」、「很多好工作都是需要推薦人啊，104真的都屎缺居多」、「我也待在很好的傳產，104基本上不會看到，因為裡面最少都待兩年以上，基本上上班不太有人管，常常有客人來，可以順便喝茶、喝咖啡、吃點心」、「這是真的，我上上份工作就是個爽缺，是朋友介紹進去的，後來換的工作是104找的，結果是屎缺」。

薪資 Dcard

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