快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北漂族爆肝年薪百萬 生活卻0品質讓她好迷惘

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友北漂工作，儘管年薪百萬，生活卻毫無品質，令她陷入迷惘。示意圖/ingimage
一名女網友北漂工作，儘管年薪百萬，生活卻毫無品質，令她陷入迷惘。示意圖/ingimage

一名女網友北漂工作2年，每天早上趕著7點的捷運上班，經常加班到11點下班，儘管年薪百萬，生活卻因此毫無品質可言，讓她最近相當迷惘，相較過去，年薪才60萬卻擁有比較好的生活品質，讓她很好奇，「大家會選擇怎樣的生活」。

該名27歲的女網友在Dcard分享，來台北工作兩年，每天早上趕著7點的捷運，上班到晚上9點，還經常加班到11點，回家睡個覺隔天起床又要上班了，如此爆肝的工作月薪7萬5，加上加班費及年終福利，可以年薪百萬，對比前份工作，早八晚五且從不加班，年薪約60萬，也還有時間投資理財。

原Po感嘆，每天努力工作的日子，最近讓她感到很迷惘，生活毫無品質可言，「看著自己賣給工作一天一天老，以前可以打扮自己開開心心，現在連買衣服的慾望都沒有了，也沒時間穿」。

文章曝光，引發網友們熱烈討論，「家裡長輩沒房沒存款沒得選，什麼叫品質不知道，只知道有錢才活得下去」、「我選擇高薪+生活品質，看到一堆人選生活品質就只是在安慰自己」、「週末可以休兩天吧，如果週末可以完整休兩天這樣很ok」、「我會選高薪，生活品質退休在說」。

不過多數人認為，注重生活品質還是比較重要，「選生活品質、人生只有幾10年，開心很重要」、「沒品質賺再多錢後面繳給醫生而已」、「妳現在的狀態是拿命換錢，未來會是拿錢換命，沒有好的生活品質，工作真的可以長久嗎」。

北漂

延伸閱讀

超商咖啡易外漏 只要跟店員「多講一句」有解決妙招

國語作業練習「蜜蜂」注音 生物老師一看插圖暈倒

中部蒸蛋加「這味」去腥又鮮甜 網大讚：阿嬤的味道

社區公設多了「咖啡機」他嗨翻 網友曝關鍵問題：未來會後悔

相關新聞

北漂族爆肝年薪百萬 生活卻0品質讓她好迷惘

一名女網友北漂工作2年，每天早上趕著7點的捷運上班，但經常加班到11點下班...

人資籲求職「先摸excel」 意外揭露新鮮人的科技代溝

新鮮人求職碰壁是常有的事，如何為自己加值提升錄取機率成為最需要注意的關鍵，有人資就發文建議，若有意從事行政類的工作的人，最好提前熟悉excel操作，否則很可能在第一關就被刷掉。誠懇建議讓兩派網友激辯，甚至釣出一派人直指「這一年」的畢業生最誇張，連電腦基本操作都有問題。

雇主未在約定日發薪、事後補發仍違法 可罰2到100萬

勞動部近日發函解釋勞基法工資相關規定，假設雇主未如期在約定發薪日給足全額薪水，就算事後補發，仍違反勞基法第22-2未全額...

基本工資審議新任委員出爐 月底召開工作小組會議

勞動部每年召開基本工資審議委員會，討論隔年度基本工資調升與否，由於前任審議委員任期已到，勞動部今公布新任基本工資審議委員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。