北漂族爆肝年薪百萬 生活卻0品質讓她好迷惘

一名女網友北漂工作2年，每天早上趕著7點的捷運上班，經常加班到11點下班，儘管年薪百萬，生活卻因此毫無品質可言，讓她最近相當迷惘，相較過去，年薪才60萬卻擁有比較好的生活品質，讓她很好奇，「大家會選擇怎樣的生活」。

該名27歲的女網友在Dcard分享，來台北工作兩年，每天早上趕著7點的捷運，上班到晚上9點，還經常加班到11點，回家睡個覺隔天起床又要上班了，如此爆肝的工作月薪7萬5，加上加班費及年終福利，可以年薪百萬，對比前份工作，早八晚五且從不加班，年薪約60萬，也還有時間投資理財。

原Po感嘆，每天努力工作的日子，最近讓她感到很迷惘，生活毫無品質可言，「看著自己賣給工作一天一天老，以前可以打扮自己開開心心，現在連買衣服的慾望都沒有了，也沒時間穿」。

文章曝光，引發網友們熱烈討論，「家裡長輩沒房沒存款沒得選，什麼叫品質不知道，只知道有錢才活得下去」、「我選擇高薪+生活品質，看到一堆人選生活品質就只是在安慰自己」、「週末可以休兩天吧，如果週末可以完整休兩天這樣很ok」、「我會選高薪，生活品質退休在說」。

不過多數人認為，注重生活品質還是比較重要，「選生活品質、人生只有幾10年，開心很重要」、「沒品質賺再多錢後面繳給醫生而已」、「妳現在的狀態是拿命換錢，未來會是拿錢換命，沒有好的生活品質，工作真的可以長久嗎」。