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科技廠投資加持！台中就業博覽會今科技業獵才現求職潮

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市「富市台中、福虎生豐」就業博覽會今天在中興大學登場，出現求職潮。圖／台中市政府提供
台中市「富市台中、福虎生豐」就業博覽會今天在中興大學登場，出現求職潮。圖／台中市政府提供

台積電、台灣美光、友達光電等科技大廠加碼投資台中的加持下，台中市政府虎年首場大型徵才活動「富市台中、福虎生豐」就業博覽會今天匯集65家企業，釋出逾6600個工作機會，吸引5000多人求職，其中以台積電、台灣美光最為熱門，還出現排隊潮，初步媒合率逾7成。

今天的就業博覽會在中興大學登場，以科技業職缺最多，尤其台積電職缺高達1000個，薪資至少4萬元，吸引求職者掃瞄台積電提供的電子履歷表格填寫，並排隊等候面試，台灣美光也有350個職缺，求職者很踴躍；連鎖餐飲以築間餐飲集團徵才102人也是高人氣。

台中市勞工局長張大春說，台中市長盧秀燕重視市民就業，市府透過打造優質投資環境及多元就業方案媒合就業。台中去年在第四季商業登記家數與實收資本額等八項指標六都第一，投資台中總額突破1.311兆元，創造逾2.1萬個就業機會。

張大春指出，科技大廠加碼投資台中，尤其近日友達光電近日宣布在中科后里園區加碼投資逾千億元興建8.5代線級新廠，帶動求職潮，今年參加徵才的知名大廠比去年多，職缺也較去年成長逾千個，顯見台中市的投資熱度帶動就業市場活絡，創造許多就業機會。

中興大學陳姓大四學生說，感謝市府提供事先登錄個人求職資訊，專區套印履歷的服務，讓他馬上排隊面試，友達光電及大立光電職缺都順利錄取，相當開心。

彰化劉姓男子表示，他在研所畢業後要返鄉準備求職，今天起個大早來應徵台積電工師師，結果獲面試官青睞順利錄取。

築間餐飲集團表示，集團不畏疫情，去年業績亮眼，著眼台灣餐飲內需市場持續升溫，集團啟動11年來最大規模展店計畫，今年目標展店150家以上，從門市正職人員到儲備幹部均有職缺，除了基本起薪3萬800元，儲備店主管上看4.8萬元。

台中市「富市台中、福虎生豐」就業博覽會今天在中興大學登場，出現求職潮。圖／台中市政府提供
台中市「富市台中、福虎生豐」就業博覽會今天在中興大學登場，出現求職潮。圖／台中市政府提供
台中市「富市台中、福虎生豐」就業博覽會今天在中興大學登場，出現求職潮。圖／築間餐飲集團提供
台中市「富市台中、福虎生豐」就業博覽會今天在中興大學登場，出現求職潮。圖／築間餐飲集團提供
台中市「富市台中、福虎生豐」就業博覽會今天在中興大學登場，出現求職潮。圖／台中市政府提供
台中市「富市台中、福虎生豐」就業博覽會今天在中興大學登場，出現求職潮。圖／台中市政府提供
台中市「富市台中、福虎生豐」就業博覽會今天在中興大學登場，出現求職潮。圖／築間餐飲集團提供
台中市「富市台中、福虎生豐」就業博覽會今天在中興大學登場，出現求職潮。圖／築間餐飲集團提供

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