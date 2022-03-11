她問「去面試會不會觀察員工」 網激推：公司氛圍很重要

畢業季即將來臨，許多社會新鮮人開始找工作，不只企業選人才，受雇者也會透過面試過程、企業風評選擇工作。日前一名女網友在「Dcard」發文詢問網友「面試時會不會觀察員工」，作為是否要加入該公司的考量，引起網友熱烈討論。

原PO表示，她最近去了一家公司參加面試，期間觀察了一下工作環境和其他員工的風格，發現自己和他們是截然不同類型的人，讓她擔心「以後上班不知道會不會很痛苦」，所以即便被錄取，還是選擇放棄，她以此為題詢問網友，「大家去面試的時候會不會偷偷觀察裡面的人？」

大多網友認為面試時應該觀察公司，不要只聽主管形容的公司形象，「不要偷偷觀察，大方的看，你可能會看到『快逃』的眼神提示」、「還有廁所一定要看」、「我會順便觀察辦公室氛圍」、「這關係到你未來的職場環境氛圍，我去面試都一定會看辦公室大小、空席率、辦公桌擺飾、同事表情、有無互相交談情形」。

不過也有人認為，只靠短暫的觀察並不準確，「有時候第一印象不好說啦！都錄取了就試看看吧」、「科技公司現在都是遠端面試，看不到了喔，而且一些外商根本都是在家工作」、「但我現在工作的這裡，當初面試看的時候我覺得員工好沉悶、不好相處，就有點猶豫要不要去，結果去了才發現我剛好觀察到唯一一個沉默寡言的」。