勞動部啟動今年專案勞檢 新增航空貨運、身心障礙勞工

勞動部本月展開勞動條件的專案勞檢，勞動部職安署表示，今年將持續依「公共安全」、「弱勢扶助」、「常態違規」與「社會關注」四大面向，規劃19項專案計畫，合計5200場，除了往年都有的客運、鐵路運輸駕駛、兒少打工族等，今年則新增航空貨運運輸、進用身心障礙勞工的事業單位列入專案檢查計畫。

勞動部職安署綜合規劃組長許莉瑩表示，今年安排了5200場次的專案勞檢，比去年5000場略為提升，方向則延續過往的公共安全、弱勢扶助、常態違規與社會關注，總計19項專案計畫。

許莉瑩說，跟往年一樣，今年仍規畫針對汽車客運、遊覽車、汽車貨運業與鐵路運輸等陸上交通業者進行專案檢查，並將加強駕駛人員的工時查核，杜絕疲勞駕駛，特別的是，由於這兩年疫情期間，航空貨運運輸頻繁，所以今年新增勞健航空貨運業。

除此，今年也會關懷兒少工讀，將參照衛福部「兒童及少年生活狀況調查」所列兒少較常打工場所，以及校園鄰近商家、建教合作機構等，針對工讀生與部分工時人員專案檢查，確認僱用童工是否符合規定，保護兒少身心健康，同時，因為近年社福從業人員屢傳薪資回捐、假承攬、真僱傭等爭議，也將針對社會工作服務業專案檢查，並著重社福人員的「工資給付情形」與「契約關係」。

許莉瑩說，近兩年不少中央主管事業單位就受疫情衝擊的產業提供紓困補助，職安署也會針對領政府補助的事業單位勞檢，確保這些事業單位沒有一手拿補助、一手壓制勞工，違法勞基法規定，將以減班休息、片面減薪及依法應於事後補給休息、休假與加班費等規定為檢查重點，由勞動部、交通部、經濟部、文化部等提供名單，去年抽查100家，今年則增加1倍，預計抽查200家。

此外，許莉瑩指出，今年專案計畫也新增納入身心障礙者工作者，預計到60家雇有身心障礙勞工的事業單位勞檢，了解身心障礙者的勞動條件。