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災保法5/1上路 未加職業工會外送員可自行投保職災保險

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
「勞工職業災害保險及保護法」將於5月1日上路，未來未加入職業工會的自營作業者可透過「特別加保」方式投保，像是非雇用關係、也未加入職業工會的美食外送員，就可自行投保職災保險。本報資料照片
「勞工職業災害保險及保護法」將於5月1日上路，未來未加入職業工會的自營作業者可透過「特別加保」方式投保，像是非雇用關係、也未加入職業工會的美食外送員，就可自行投保職災保險。本報資料照片

「勞工職業災害保險及保護法」5月1日上路，勞動部昨公告「勞工職業災害保險及保護法第10條規定參加保險辦法」，其中，開放讓自然人雇主、未加入職業工會的自營作業者可透過「特別加保」方式投保，像是非雇用關係、也未加入職業工會的美食外送員，就可自行投保職災保險。

勞動部勞動保險司科長林煥柏表示，災保法訂定的特別加保對象不以職業做界定，而是看有沒有實際從事勞動，像是外送員與平台業者雇用關係模糊，如果也沒有加入職業工會，過去不能投保，災保法上路後，外送員也能自行加保職災保險。

此外，林煥柏說，投保級距是從基本工資2萬5250元至4萬5800元，總共5個級距，保費費率則因為先前沒有開辦經驗，會先以現行的平均職災保險費率0.2%來算，3年後再檢討。

災保法上路後，可從勞保局網站、便利商店（超商）多媒體事務機、職業工會3個管道特別加保，加保期間最長6個月。

保險 外送員 職災

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