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他曝移工薪資條「真的很猛」 網見1細項全跪：比台人戰力強

聯合新聞網 / 綜合報導
為了賺錢養家，不少外籍移工離鄉背井來台打拚。示意圖，與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
為了賺錢養家，不少外籍移工離鄉背井來台打拚。示意圖，與本文無關。 圖／聯合報系資料照片

外籍移工是台灣不可或缺的勞動力，他們努力工作賺錢養家，近日就有一名網友分享移工的薪資條，將近7萬的月薪讓不少台灣人望塵莫及，但細看加班時數後，網友直呼「真的很拚」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」曬出一張移工從1月21日至2月28日的薪資條，上頭可見固定薪資為2萬5250元，但加上加班費後，薪資達6萬6336元，扣除仲介費、住宿費和所得稅，實拿薪水為5萬9899元。

不過細看內容，該名移工的平日加班總時數高達134個小時，連休假日也加班15天，讓原PO大呼「移工的薪資真的很猛，這個體能，我沒辦法」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應「這個加班時數賣肝啊」、「很多移工都為了家裡努力工作」、「離鄉背井的在工作，他們應得的」、「確實比台灣的戰力強」、「這個加班時數很血汗，加班費是不是少了點」、「還好啊，台灣人不做的，他們全都做」、「台灣人不愛加班，當然就是移工加啊，這薪水不意外」。

有網友曬出移工的薪資條，加上加班費後，薪資高達6萬6336元。圖／翻攝自爆廢公社二館
有網友曬出移工的薪資條，加上加班費後，薪資高達6萬6336元。圖／翻攝自爆廢公社二館

加班費 移工 薪資 台灣人 爆廢公社

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