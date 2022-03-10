他曝移工薪資條「真的很猛」 網見1細項全跪：比台人戰力強

外籍移工是台灣不可或缺的勞動力，他們努力工作賺錢養家，近日就有一名網友分享移工的薪資條，將近7萬的月薪讓不少台灣人望塵莫及，但細看加班時數後，網友直呼「真的很拚」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」曬出一張移工從1月21日至2月28日的薪資條，上頭可見固定薪資為2萬5250元，但加上加班費後，薪資達6萬6336元，扣除仲介費、住宿費和所得稅，實拿薪水為5萬9899元。

不過細看內容，該名移工的平日加班總時數高達134個小時，連休假日也加班15天，讓原PO大呼「移工的薪資真的很猛，這個體能，我沒辦法」。