薪資條莫名被扣2400元 主管堅持「遲到30分鐘扣3天錢」

日前一名網友在「爆怨公社」發文表示，朋友曾在某日上班前，因故向主管提前告知會晚半小時到。沒想到領到薪資條時，卻發現因此被扣了2400元，讓他氣憤不已。

該網友表示，朋友某日上班前因安全帽壞掉，臨時買一頂新的，並提前向主管知會晚半小時到班。但在領到薪資條後，發現薪水和當初談的條件不符，才驚覺因曠職被扣2400元。

他向主管提出疑問，主管告訴他「曠職」只是形式上用詞，事實上為遲到30分鐘，主管接著表示，遲到30分鐘就是扣3天薪水，不管在哪個行業都會遇到，還說：「當老闆的都不希望自己員工遲到，相反的今天老闆是你，你會怎麼看」，讓原PO上網詢問這樣的扣款方式是否合理，是否有方式能解決。

許多網友認為：「遲到30分鐘扣3天也太浮誇了吧？而且一天才800」、「扣到三天根本是以曠職計算吧！遲到30分鐘扣三天是哪來邏輯…還每個行業…真瞎騙誰啊！」、「扣三天違法了，只能按照薪資比例扣除，基本上可以上勞工局了」、「30分扣3天怎麼不去搶」、「去勞工局詢問，如果要私下和解就是拿著這些錢換新的老闆，因為這私下和解不會有結果，講白一點，老闆都不會想走到勞工局調解」。