面試官睡整場、拿履歷表弄熄煙蒂 超離譜面試讓他們爆氣不幹

在找工作面試時，面試官除了要審核應徵者的資格之外，自己在面試時所展現的態度，往往也代表著給應徵者的職場印象是什麼。如果面試官的行為不佳，就可能讓應徵者打消就職念頭。最近日本媒體，就披露了許多離譜的面試經歷。

根據日本媒體「キャリコネニュース」，一位東京從事IT產業的男性表示，過去他曾應徵某個公司的職缺，結果三位面試官中，有一位從頭到尾都在睡覺，根本沒有好好的進行面試工作。而另一位則是看了他的履歷，奚落他「你是某某學校畢業的？那你一定不行嘛」，讓他感到非常沒禮貌，最後也沒進入該企業工作。

另一位20多歲的男性則表示，他之前到大阪的某家燒肉店應徵打工，由店長負責面試。然而面試一開始，店長就在他面前抽起菸來，還問他要不要抽。男子則因為當下仍未成年不能抽菸，因此拒絕了店長的邀約。

結果男子的拒絕，疑似引起店長的不滿。之後店長就擺出一副高高在上的態度對他訓話，並且在抽完菸後，拿男子的履歷表來弄熄煙蒂，當然也讓整張履歷表燒得焦灰。於是男子決定主動提出拒絕錄用的請求，並在事後查詢發現，網上對該店家的工作環境有許多惡評，因此也慶幸自己迴避掉一件糟糕的工作。

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