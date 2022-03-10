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每天通勤90分鐘該離職嗎？ 網點出1關鍵「看這點決定」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為台北捷運通勤人潮。報系資料照／記者曾原信攝影
圖為台北捷運通勤人潮。報系資料照／記者曾原信攝影

「錢多事少離家近」是許多上班族共同心聲，但無法「錢多事少」，至少工作地點也要離家近一點，畢竟通勤時間太久會讓人覺得浪費時間，也會感到疲累。一名女網友透露自己每天通勤都要1個半小時，在車上也無法做自己的事，讓她很想問鄉民們「超過一個小時會想離職嗎？

原PO在Dcard寫道，自己每天上班都要搭乘「公車＋捷運＋捷運換線＋公車」，這樣就要花掉1個半小時的時間，雖然不少乘客都會利用通勤時間來補眠、看書、追劇等等，但是大多數時間都是人擠人，讓她覺得做其他事品質很差，也沒辦法享受在其中，「偶爾覺得滿浪費生命的」。

她覺得如果是為了通勤時間太長而離職好像也沒必要，對此想問問鄉民們「大家通勤都多久時間？要是超過一個小時會想離職嗎？」

不少人都認為30分鐘已經是極限了，「我住家裡騎車5分鐘，8點的班我都7點45分起床，無法想像通勤半小時以上」、「騎車超過30分鐘我就覺得很遠了」、「單程20-30分，覺得極限了」、「個人覺得時間就是金錢啊，超過半小時的通勤我就不會接受了」、「從踏出家門開始算到踏進公司門，30分鐘是我覺得合理車程時間」。

還有網友認為要看薪水來決定，「看薪水，低於3萬的我認為沒有通勤的價值」、「真的能換近的就去換，要嘛薪水要達到自己的理想值」、「通勤也是成本，而且很耗精神體力，除非薪水很優渥，跟其他份工作差很多，否則不考慮通勤要1小時的公司」、「通勤騎車單趟半小時以內，超過這時間除非薪水開很高，不然都不考慮了」。

通勤族

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