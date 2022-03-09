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請喪假「曬美食照打卡」被抓包 他秒傳1照片挨主管罵：很穢氣

聯合新聞網 / 綜合報導
每個人這一生中都會經歷親友生離死別，因此需要跟公司請喪假。 示意圖／ingimage
每個人這一生中都會經歷親友生離死別，因此需要跟公司請喪假。 示意圖／ingimage

每個人這一生中都會經歷親友生離死別，因此需要跟公司請喪假。日前有一名網友表示，自己身邊有朋友因為阿嬤過世回老家，治喪期間跑去小吃攤用餐順便在社群媒體上傳美食照打卡，就被主管質疑阿嬤可能還沒過世。由於訃聞還沒印好，因此友人拍了一張照片證明阿嬤死訊，卻挨主管罵說「很穢氣」，引發眾人熱議。

原PO在臉書不公開社團「爆廢公社」代朋友發文表示，友人回老家治喪，外出採購祭拜阿嬤的祭品，順道去阿嬤生前愛吃的小吃攤把自己餵飽，並且拍照打卡在自己的社群媒體上發文。殊不知，主管看到拍照打卡的照片後，竟然懷疑原PO的朋友在說謊，還要求出示其他證明。由於阿嬤的訃聞還沒印好無法當成請假證明，因此原PO的朋友只好透過擲筊，詢問阿嬤是否可以拍遺容照片給主管看，並且在得到「允筊」後就把照片發給主管。

主管收到照片後，把原PO的朋友臭罵一頓，一來認為遺容照「很穢氣」，二來覺得辦理喪事期間在社群網路發美食文，會給其他同事帶來不好的觀感，因此請原PO代為訊問網友，究竟該不該把美食照片刪除？

該篇貼文一出，網友們看法兩極化。有一派網友認為，公司未免管太多了，在私人帳號上貼文也要管，「這主管問題很大，誰會沒事拿自己親人開玩笑，而且是喪事」、「喪假為什麼不能在外面吃飯？我真的不懂」。然而有網友覺得主管和下屬雙方都有問題，納悶說「出示死亡證明也能請喪假啊！拍死者遺容請喪假，真的會嚇到其他人，也顯得不夠尊重」。

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