快訊

繼續浪漫！具俊曄抵台信義區隔離 距離大S豪宅近在呎尺

南韓總統大選「最髒選舉」今投票！ 候選人爭議、政見差異與影響一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別只回答「我願意學」！面試換說「這2句」 錄取率秒提升

聯合新聞網 / 綜合報導
求職者面試時被問到不擅長的技能，或者想跨領域轉職，該怎麼贏得面試官青睞？ 示意圖／ingimage
求職者面試時被問到不擅長的技能，或者想跨領域轉職，該怎麼贏得面試官青睞？ 示意圖／ingimage

求職面試時被問到不擅長的技能，或者想跨領域轉職，該怎麼贏得面試官青睞？「我願意學」是許多求職者會回答，卻也可能讓面試官感到忌諱的說辭。對此，有過來人透露，與其說「我願意學」這4個字，不如換個說法改成這「2句話」，來增加錄取率

一名自稱應屆畢業生的女網友於Dcard發文表示，自己在參加第一次面試之前，就一直被人家勸說千萬別告訴面試官「我可以學、我願意學」。然而原PO認為從另一個角度來看，「有誰在進入一間新公司上班後，不需要去學習、去熟悉公司內部產品？」因此原PO覺得盲目地說「我願意學」固然不好、也沒信服力，但是如果面試前有做足功課，讓自己在對於公司的產業和工作內容有了解的前提下，說出「我願意學、我可以學」又有何不可？

原PO表示對於剛從學校畢業且毫無經驗的社會新鮮人來說，大多沒什麼專業度，因此除了表現出願意學習、願意接受挑戰和保有積極度之外，還能做些什麼？原PO也透露自己對老闆用閃爍眼神說出「我願意學」，最終成功被錄取。

針對原PO的看法，有網友分析「我願意學」這句話的背後，透露出求職者的心態是以學習為主，所以公司開出的薪水自然不會太高，對於應屆畢業生來說殺傷力似乎不大，但是對於有社會經驗的求職者來說，就得謹慎使用了。

有過來人提醒，「以我面試新人的經驗，新人如果想要強調願意學習，我會希望他們至少要可以舉例曾經『主動』找出自己哪裡需要改善，然後如何透過學習加強相關的能力」。有人贊成原PO的說法，「應屆畢業生當然是回答『我願意學』啊！公司想找具備即戰力的員工，就不應該找妳來面試」。

有網友指出，求職者的說話技巧很重要，舉凡「我願意學」、「刻苦耐勞」都是人人會喊出的口號，面試官「聽到都打哈欠了」。因此建議求職者可以換一些比較有創意的說法，例如「以我的學經歷背景，應該可以很快上手」、「如果不嫌棄的話，我會做滿3到5年」，雖然心知肚明可能是謊話，但是可以讓面試官聽了很開心，「會提升錄取率呦」。

面試 求職 Dcard

相關新聞

別只回答「我願意學」！面試換說「這2句」 錄取率秒提升

求職者面試時被問到不擅長的技能，或者想跨領域轉職，該怎麼贏得面試官青睞？「我願意學」是許多求職者會回答，卻也可能讓面試官感到忌諱的說辭。對此，有過來人透露，與其說「我願意學」這4個字，不如換個說法改成這「2句話」，來增加錄取率。

企業總部重若軍機處 好風水可鴻圖大展

在世界上各大城市，辦公大樓林立的區域絕對是該國的商務重鎮，試想，有多少國際貿易、商業大計在此下決策、定商機，又有多少金流在此進出。被擇定為企業總部的商業大樓有如古代將軍、現代國務卿一令定江山、揮旗萬軍從的升帳，為重中之重所在。

超前佈署20年？486團購釋「未來工作」搶才

擔心未來就業問題?不少新鮮人畢業前就開始找工作，擔心畢業即失業；但有些「幸運寶寶」可能連國小都還沒就讀就已經獲得企業門票...

百貨公司「最辛苦職業」默默消失中？ 網友熱議：看了就尷尬

百貨公司是不少人逛街紓壓的地方，踏進商場除了能看見專櫃人員和清潔人員外，若不想搭手扶梯，也有電梯小姐來服務顧客。不過如今電梯小姐似乎很難看到，有網友好奇「電梯小姐這個職業何時消失的？」引發眾人討論。

勞部調查：15.9％雇主不給防疫照顧假 給全薪僅13.4%

因應COVID-19疫情，近兩年才出現的「防疫照顧假」，因未強制雇主照常給付工資，往往遭勞工詬病看得到、吃不到。根據勞動...

永慶房屋連5年加薪 宣布平均調幅7%

永慶房屋繼豪發1.1億元「幸福成家基金」後，今天加碼宣布，4月1日起為總部行政人員加薪；這是連續第5年調薪，此次平均調幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。