百貨公司「最辛苦職業」默默消失中？ 網友熱議：看了就尷尬

百貨公司是不少人逛街紓壓的地方，踏進商場除了能看見專櫃人員和清潔人員外，若不想搭手扶梯，也有電梯小姐來服務顧客。不過如今電梯小姐似乎很難看到，有網友好奇「電梯小姐這個職業何時消失的？」引發眾人討論。

原PO在PTT發文表示，記得以前去各家百貨公司，都會有電梯小姐來幫忙按樓層，偶爾還會幫忙協尋顧客在商場走丟的家屬，「曾幾何時，電梯小姐卻默默的消失了，今天的百貨商場還存在這種職業的話，我都想問哪邊有，想去朝聖一下」。

貼文曝光後，鄉民們議論紛紛，「SOGO還有啊」、「SOGO台北忠孝店有」、「SOGO假日都會有呀」、「台中的中友百貨還有啊！而且是電梯先生喔」、「以前去SOGO是電梯帥哥」、「台中廣三好像還有的樣子，之前有看到」。

有網友探討電梯小姐越來越少見的原因，「以前經濟好可以這樣請人，現在就是無意義且人力浪費」、「比較貴的飯店會有，老實說很不喜歡，就多餘的職業沒必要」、「電梯這麼擠，還要卡一個電梯小姐很煩」、「可能這種人力支出似乎也沒必要，這年頭按電梯誰不會」、「有電梯小姐都感覺蠻尷尬的，寧願自己按」、「有電梯小姐的電梯空間，空氣更凝結，尷尬到爆」。

有過來人揭開這份職業的苦衷「上班8小時都在電梯，我沒辦法」、「這工作完全不能坐著欸，超辛苦的」、「電梯小姐都被調去服務櫃台了，能坐、能休息比較人性」。有人認為這份職業的正確職稱應該是「電梯管理師」，因為服務人員有男有女，除了是一份快要消失的職業，還有「客運車掌小姐完全消失了」、「我記得目前還有電梯小姐啊！我比較懷念已消失的車掌小姐」、「在南韓江南區看過更誇張的停車場小姐」。