公司疑「假調動、真逼退」 新北勞工局仲裁獲和解

新北市勞工局表示，某公司將人事部門工作10多年的員工改調會計，引員工質疑假調動真逼退向勞局申請勞資爭議調解，經勞資合意交付仲裁，終獲和解及公司給付20萬元和解金。

勞工局今天發布新聞稿指出，小劉（化名）自民國98年起在某電子科技公司擔任人事工作，未料日前被公司告知將「調動」至財務部門擔任會計，如不接受調動，要求小劉辦理工作交接後自請離職。

勞工局表示，由於小劉無會計經驗並認為公司意圖「假調動、真逼退」，主張公司違反調動原則，向新北勞工局申請勞資爭議調解。經調解人建議及勞資雙方信賴合意交付仲裁。最後促成雙方和解，公司除給付小劉新台幣20萬元和解金，還開立了非自願離職證明書。

勞工局長陳瑞嘉表示，當勞資雙方遇有勞資爭議，可透過勞資爭議處理法「調解」及「仲裁」機制解決紛爭，調解制度只要勞資一方提出申請即可受理，仲裁制度門檻較高，除非是屬於禁止或限制罷工的行業，其餘行業均須雙方當事人同意才能申請。

他表示，在仲裁程序中和解，與調解成立有同一效力，如果作成仲裁判斷，則具有法院確定判決效力，省時免費，程序便利，勞工可多利用。