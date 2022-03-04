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國家職安衛獎報名開跑！獲獎單位職災費率最高減2成

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

「111年國家職業安全衛生獎」評選開跑！「勞工職業災害保險及保護法」將於5月1日上路，今年起，國家職安衛獎得獎單位的職災保險實績費率，減幅最高可達2成，勞動部職安署官員說，往年只有獲獎榮耀，今年起更多了實質的誘因。報名期間自即日起至5月31日截止。

勞動部職安署綜合規劃組組長許莉瑩表示，國家職業安全衛生獎設有標竿型的「企業標竿獎」、「個人奉獻獎」，與鼓勵型的「中小企業特別獎」、「傳統產業投資特別獎」及「勞動健康特別獎」。其中「企業標竿獎」及「個人奉獻獎」設獎目的是為樹立企業及個人學習典範，「中小企業特別獎」則是鼓勵國內200人以下企業積極推動職業安全衛生，「傳統產業投資特別獎」鼓勵傳統產業挹注資源改善工作環境，「勞動健康特別獎」鼓勵企業促進勞工身心健康。

她指出，國家職業安全衛生獎辦理迄今，有超過83家企業、18位個人獲獎並且接受表揚，每年約20、30家事業單位報名徵選。

由於「勞工職業災害保險及保護法」將於5月施行，依該法第16條第4項規定，勞工保險職災害保險實績費率須參採職業安全衛生的辦理情形，屆時影響投保單位實績費率的增減幅度，除了投保單位請領給付金額，職安衛評級也會納入考量。許莉瑩進一步說，從今年起，榮獲「國家職業安全衛生獎」將列為安全衛生辦理情形分級評核的基準項目，換言之，只要事業單位獲獎，費率減幅最高可達20%，增加實質誘因。

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