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春安勞檢結果出爐！開罰4559萬元 營造業居違規之冠

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今年春安勞檢總計開罰4559萬元，其中以營造業居違規之冠，遭罰639件、3618萬元。圖/勞動部提供
勞動部今年春安勞檢總計開罰4559萬元，其中以營造業居違規之冠，遭罰639件、3618萬元。圖/勞動部提供

勞動部歷年都會在農曆春節前後實施春安勞檢，今年執行期間從1月7日至2月15日，為期40天，據勞動部職安署統計，總共裁罰了900廠（場）次，總計罰鍰4559萬元，其中以營造業居違規之冠，遭罰639件、3618萬元，違規項目大多是開口護欄防護、感電危害預防不足。

「111年春安期間加強勞動檢查實施計畫」鎖定營造工地、交通運輸，也首度加強對便利超商、餐飲、物流配送等夜間工作行業別檢查，從農曆年前的1月7日展開勞檢至2月15日，總共計檢查了8667家事業單位，停工240廠（場）次，罰鍰900廠（場）次，罰鍰金額計4559萬元。

勞動部職安署職業安全組組長朱文勇表示，職業安全衛生部分，針對營造業檢查了3075場次，開罰639件、停工218件，裁罰金額3618萬，違規項目多為開口護欄防護、感電危害預防不足。非營造業部分則檢查2828場次，開罰159件、663萬元，停工21件。

勞動條件檢查則聚焦在交通運輸、量販業、物流業。朱文勇指出，總共檢查979場次，開罰70件、150萬元，違規項則多為加班費未給付、工時超時。此外，今年也首度將有夜間工作的行業別納入加強檢查重點，檢查112場次，但僅針對缺失做輔導，未開罰。

職安署重申，處分不是目的，雇主能確實改善才是重點，提醒雇主應確實做好安全衛生設施及管理，保障每一位勞工安全，職安署後續也會實施複查，追蹤事業單位改善情形。

勞動部

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