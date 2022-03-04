婚攝助理起薪只有兩萬五 他求助：要追夢還是面對現實

畢業潮即將來臨，許多大學生都苦惱於未來職涯發展，要選夢想還是選薪水讓人難以抉擇。一名網友在「Dcard」發文，表示自己想要做婚禮攝影，但初入行薪水低的嚇人，讓他不知道是否該跟現實妥協。

原PO表示，他畢業於企管系，曾有一年行銷公司實習的經驗、兩年的活動攝影經驗以及商品攝影、廣告拍攝經驗，雖然喜歡行銷的工作方式，「但又覺得如果不做攝影的話，未來的我感覺會很後悔沒有為自己的夢想做一些事情」，所以他毅然決然地去應徵婚紗攝影助理，沒想到對方只開了月薪25500元。

他指出，雖然知道攝影助理薪水低、工時長，但想說自己有一些作品集，又有活動經驗，也會操作器材，應該少說也會有個兩萬八，「結果秒被現實打臉」，原PO無奈表示，「其他行業的助理也沒有低到這種程度呀，像是廚助就有3萬了」，25500的薪水讓他不知道該向現實妥協，回去做行銷，還是應該堅持自己喜歡的攝影夢想。

許多網友認為，「你就沒專業、沒經驗、沒科系，拿什麼談薪水？作品集是完全沒用的，專業度不是一個層次的」、「攝影助理好像普遍薪資都不高吧，包括電視台的也是」、「文組就那個薪水啊」。也有人建議原PO可以換一間看看，「那個薪水吃不飽，你還是不要去好了，扣一扣勞健保大概22000，你又租外面和吃外面的話，身上剩2000」、「和我現在實習的薪資一樣，真的建議直接換一間」。