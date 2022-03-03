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好市多25年資歷收銀員薪資曝光 網喊想入職「根本鐵飯碗」

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多示意圖。資料照／記者林俊良攝影
好市多示意圖。資料照／記者林俊良攝影

知名美式賣場好市多時常推出優惠商品，深受消費者喜愛，而一名正在找工作的網友因為嚮往成為好市多員工，詢問網友薪資待遇如何？一名男網友則分享，一位在全台首間好市多擔任收銀員的大姊，現在一個月的薪水領超過5萬元，直言「肯蹲的話算是鐵飯碗」

有網友在Dcard發文表示最近在找工作，由於想進入好市多，但不清楚薪資待遇，於是PO文求問「有人能分享在好市多工作的經驗嗎？」

文章一出，便有曾任職於好市多的網友現身回應，「待過收銀部門，單純花勞力，不用學太複雜的技能，時薪高、準時上下班，挺適合打工或養老」、「一開始進去都是季節性員工，之後想留任會開缺再進行面試」、「基本上都會開缺，只是名額多跟少的差別而已」。

其中，更有一名網友直言「肯蹲的話算是鐵飯碗」，他透露最基層員工配到頂也可以有5、6萬，「工作時數累積起來就會自動調薪」，他認識的一位擔任收銀職務的大姊從高雄好市多開幕（高雄市前鎮區好市多於民國86年開幕，距今25年前，為全台第一間分店）一路做到現在，雖然現在還是收銀，但她的薪水已經5、6萬了。

事實上，過去就曾有男網友分享好市多「自動調薪福利」，他剛進入好市多月薪達3萬4千元，約等於時薪213元，公司規定做滿1040小時就可以調薪一次，最高調到302元，相當於月薪5萬元，且時薪達302元的員工可享年終1.1個月福利。

Dcard 好市多 薪資 薪水 面試

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