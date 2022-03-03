疫情未退「視訊面試」夯 職涯顧問提醒4大要領

新竹校園徵才博覽會將從3月份開跑，不少準畢業生開始尋覓頭路，不過因應疫情發展，不少公司行號近年都改採「視訊面試」。知名職涯顧問藍如瑛提醒4大要領，必須確認設備、慎選環境、注意燈光照明和強調聲音和反應，再來年後也面臨轉職潮，也提醒中高齡者不要貿然離職，「工作先求有再求好」，尤其別忘了親朋好友是助力！

藍如瑛說，視訊面試是疫情下的產物，自己在陽明交通大學就讀的孩子，應徵工業技術研究院的實習，就是採視訊面試，由4名主管面試1名實習生。她在《職涯勝經》一書中特別傳授讀者如何進行求職視訊面試，最好提前練習、測試設備做好萬全準備。

藍也舉例，像是大學生選在宿舍房間面試，就要避免室友在後方走動，或是房間記得要維持整潔，「如果長官看到有人在後面飄過去，或是環境凌亂，會有好印象嗎？」也要注意環境是否方便談話，如果人在圖書館必須壓低音量，面試者也會聽得吃力。

藍如瑛說，視訊面試務必掌握確認設備、慎選環境、注意燈光照明和強調聲音和反應等4大要領，這些都能事前掌握，避免出現突發狀況，如果視訊設備沒電話或無法連上網「這感覺就跟面試遲到一樣」，建議可先跟人資約時間，先行測試確保連線無虞。

「找工作要多管齊下！」藍如瑛也分享，人力銀行雖然是方便的求職管道，但對中高齡轉職來說，光要填是否具備英語能力、證照等都填不出，「親朋友好的介紹始終是重要的管道」，透過親友告知有相關職缺資訊，自己再主動爭取，或許就有好機會。

藍如瑛也認為「騎驢找馬」是穩健的求職模式，尤其是中高齡求職者，切不可錯估形勢，貿然離職後再找工作。近年來，台灣企業普遍對中高齡者不是那麼喜愛，最主要的因素是中高齡者薪資高，其次，對中高齡者的學習能力和體力，以及配合度有所疑慮，「學習，是你唯一的生存之道」，勉勵中高齡者不要中斷學習，厚植競爭力。