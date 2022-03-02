畢業生應徵人資月薪24K問大家看法 網驚呆：不如不要做

畢業季即將來臨，許多大學生如火如荼地找工作，希望可以在初入職場之際，領一份不錯的薪水。一名女大生在「Dcard」發文表示，自己今年就要畢業，已經找到一份人資助理的工作，但薪水不高，因此想請問眾人對於這份工作的看法，引起網友熱烈討論。

原PO解釋，她一直蠻想往人資領域發展，但因為仍然沒有任何經驗，所以只能從人資助理開始做起。目前她的這份工作「週休二日，一個月的薪水兩萬六，扣除勞健保，實領兩萬四」，雖然是自己喜歡的領域，但她還是困惑地詢問道：「這個薪水是不是偏低了…但是又覺得助理是不是都從這個薪水開始的？請大家給我一點意見，不然我好迷茫。」

許多網友認為薪水太低，「兩萬四不如不要做」、「有前景嗎？會不會在那邊十年了，只加一萬變三萬四」、「別吧，我高中畢業都有三了」、「低到爆炸」、「人資待遇真的不怎麼樣啦，助理待遇真的慘，如果確定要從助理起步，妳還要再花一筆錢，考人資證照、補相關課程，之後換工作，才有條件談薪水」。

也有人安慰原PO，「剛畢業的學生，沒經驗滿正常的」、「差不多吧，每個人都可以做的工作薪水不會太高」、「建議做一年之後就換，別浪費太多時間在只有基本工資的職務上」、「目前可以先著重在學習的部分，如果真的可以學習到東西，那妳待個一兩年也沒有不好」、「先求有再求好，挑來挑去時間一下就過去了」。