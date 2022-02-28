彩券行經營秘辛曝！老闆娘揭現實：不是隨便都月入十萬

許多人喜歡買樂透彩券，因此路上彩券行也越來越多，有彩券行老闆娘透露，開彩券行其實並不容易，不是隨便都能月入十萬以上，地點及是否曾開出頭獎都相當關鍵，平時獎金不高時買氣也不旺，而過年時則會湧入大批人潮，因此都必須營業到半夜，平時遇到國定假日也不能休假。

網友showmantalkshowmantalk在抖音上分享一則訪問彩券行老闆娘的影片，老闆娘解釋經營彩券行的秘辛，她表示，並不是所有彩券行都能月入十萬以上，她剛開店時店內生意不好，原本打算遷移店址，後來在四個月內幸運地開出兩次頭獎，生意才有起色。

她表示，平時獎金累積不多的時期，買氣都不會很旺，以威力彩而言，獎金通常要累積到8億、10億以上，買彩券的人才會變多。

由於每天都有開獎，所以彩券行遇到國定假日也不能休息，有些彩券行甚至是全年無休。加上賓果遊戲是從早上7點到半夜12點，若遇到客人正在玩賓果遊戲，就得等服務完客人才能休息。

尤其是過年期間營業時間更長，平時約晚上9點、10點打烊，過年時則得營業到半夜12點，且還會有客人搶頭香後立刻衝彩券行買彩券，所以可能還得營業到更晚。

其他網友紛紛留言「唯一不用開發票又賺很多的行業」、「我爸爸房東是彩券行老闆，生意普通，前幾年買了一棟3-4000萬透天出租」、「過年期間可以超過百萬」、「做越久生意越好的概念」。

不過也有網友說「鄉下一個月四五萬就不錯了，現在沒有北銀時代好賺。不是開店就會賺錢，想想需不需要店租？需要請店員？ 我家生意不錯，也是收了」、「曾經一個月賺7000多元的老闆路過」。