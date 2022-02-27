人資出包！她收錄取通知 意外看到別人薪水多1千元

收到公司的錄取通知一定會很高興，不過有一名網友分享，她收到錄取了，但卻因為人資搞烏龍，不小心把另一位職員的錄取通知信也寄給她，薪資還比她高1000元，讓她心情變超差。

原PO在Dcard分享，她最近應徵上客服收銀人員，結果人資寄了兩封錄取通知與報到注意事項給她，點開看內文都是她的名字，但其中一封附件中的錄取通知檔案是別人的，而且那個人的職稱一樣只寫「專員」，但薪水多了她1000元，這讓她心情變差，心想是不是期望薪資該寫高一點，她去年剛畢業，所以不敢自己開薪資，「上面還寫公司薪資為密薪制，真的是蠻尷尬的」。

網友紛紛留言，「好扯，我的offer還有加密」、「老天鵝，這個HR出大包」、「好尷尬，不過薪資部分別想太多，也許對方有直接相關工作經驗或是什麼的，薪資有相關的計算公式，真的不用想太多～」、「我剛畢業的時候28000，但我同事就是少我1000，而且一樣都沒經驗，結果兩個都有夠尷尬的」、「學歷及工作經歷本身就會影響薪水啊，就算都是專員這個職位，薪水上也是有差異，所以在薪資這個部分，大家都還蠻忌諱的」。

也有網友留言，「當沒看到吧，不然進去之後多的是方法把妳搞死，討論薪水本來就是大忌了，HR犯錯讓妳不小心知道雖然是他的問題，但是有時候適時裝傻會是好方法，如果是我會當沒看到就只回覆自己那份offer，未來進去做了能力好也不怕沒機會調薪，沒必要去在意那1000塊起薪」、「寫信回去給人資，裝蒜的感謝她幫妳加薪到那個多1000的數字，估計這樣她也不好意思推託吧，寄錯offer是HR的大忌。」