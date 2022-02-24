主管一招送走雷包員工「免付資遣費」 網傻眼：根本抓交替

每到春節前後常出現轉職潮，上班族期待新的開始，公司也期望獲得新戰力，因此不只求職者會搜尋該公司的評價，公司也可能致電求職者前公司打聽人品或工作表現。然而獲得的情報是否正確仍需經過判斷，有網友就爆料，曾聽到主管接到詢問某雷包員工的電話後，瘋狂誇讚該員工好把人送走，讓她覺得非常傻眼。

公司面試新員工，除了審核資料是否符合資料且正確外，嚴謹些的公司還會要求留下面試者前公司的資訊，致電對方詢問資歷與工作表現。不過有網友指出，即使多了這個動作，得到的訊息也不一定是真的！

她表示，公司有一位雷包員工「自我感覺良好又沒能力、情緒化又未社會化、與同事主管相處都不融洽」，然而主管想辭退他又不想付資遣費，只好將他「打入冷宮」逼退他。直到雷包受不了決定換工作、新公司來電探聽時，主管立刻大力稱讚雷包，努力幫他加分好送走他，讓她驚訝「原來不是只有面試者可能虛造資歷，接到查核電話的主管也可以」。

文章貼出後，雖有人大讚該主管，但多數人都表示無法認同，「抓交替了」、「不適任的員工趕快資遣錢付一付再找新人不是最快解決的方式嗎？同時也可以儘快減輕其他同事的業務量，演這齣在那邊歹戲拖棚蠻沒必要的」、「雖然不用付資遣費，但是為了佔小便宜害到其他公司感覺也是不太好吧」、「正常發揮，不想翻臉就幫他找下家，兩人都獲利，下家倒楣」。

也有人對於面試公司打去向面試者的「在職公司」探聽很不適當，「我對於這種還在職的照會我覺得很不pro⋯⋯那是因為現在這個人很天，但是如果其他狀況的就⋯⋯提前讓現任公司知道了，那即使現任公司的主管說壞話，你新的公司還要不要雇用這個人？真糟糕的照會」、「有同感，居然打去人家的公司問工作能力，那叫那間公司怎麼想？全部都知道你在找下家了」、「怎麼會跟『現任』照會，都嘛是『前任』」。