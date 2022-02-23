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他工時爆表要求休假獲「8字」回應 網怒：老闆搞不清楚定位

聯合新聞網 / 綜合報導
現代人工作壓力大，需要加班工作幾乎成常態。示意圖／ingimage
現代人工作壓力大，需要加班工作幾乎成常態。示意圖／ingimage

現代人工作壓力大，不少上班族可能需面對加班成常態的情況。一位男網友因近一週上班時數近60小時，跟老闆提出休假要求，結果老闆給了「8字」回覆，讓他覺得很無言。

一位男網友在《靠北老闆》臉書專頁發文寫道，一週上班時數快達60小時，換算下來，等於幾乎每天都在加班，覺得很疲憊，於是跟老闆提出休假要求，沒想到老闆只丟一句話「我也很久沒休了啊」，讓他覺得很無言，只能心裡暗譙「老闆那我也可以跟你領一樣的薪水嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言，「有些老闆搞不清楚自己的定位」、「以前老闆懂得犒賞員工，現在老闆犒賞自己，覺得自己很辛苦」、「每到發薪日，就聽到前老板開始碎碎唸…總之就是，覺得員工領太多」，還有遇到相狀況的網友表示，「我前老闆也是，一直說連續好幾天都工作到凌晨三點，說我們要再多付出時間在公司」、「我最高一週68」。

根據《勞基法》規定，勞工正常工作時間，每日不得超過8小時，每週不得超過40小時。雇主若有加班需求，經工會或勞雇雙方約定同意，可將時間延長，但每日延長時間加上正常工作時間不可以超過12小時，換算即1天不得加班超過4小時，而且1個月總加班時數不能超過54小時，每3個月總時數不能超過138小時。

職場 加班
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