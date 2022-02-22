OL年後提離職主管狂慰留 意外揭「黑暗面」驚覺：全是套路

春節假期結束後，總會掀起一波轉職潮，不少人都期許新的一年能有更好的發展。然而，卻有女網友不斷被主管慰留，原本還有些令她感動，但直到背後原因曝光後，才讓她驚覺「原來都是套路」。

網友在Dcard上分享，開工日隔天和主管提了離職，後來主管不斷開口慰留她，原本她還備受感動，不料事後才發現主管慰留她的「黑暗面」。

原本主管打算在過年後，要安排她去接另個「屎缺」，因為公司不想花錢另外找人重新適應，她便成為最佳人選，但如今她提出辭呈，等於是打亂了公司的計畫。

得知真相後的原po不禁感嘆，幸虧當初提離職的時候有傳email給人資順便壓離職時間，「原來慰留都是套路啊」。

文章一出，網友們紛紛指出，「慰留是基本禮貌而已，不用想太多，只是還沒找到人而已」、「慰留都是假象+1客套啦，真的珍惜人才的好公司，還會讓你想提離職？」、「慰留=還要再找人，教新人很麻煩」、「既然會想走就是公司有不值得你留的地方，再怎樣慰留都別心軟」。

也有過來人分享自己的經驗，「我遇過資遣之後慰留，結果還跟我說他們有慰留我，所以不算資遣的，有夠荒謬」、「我之前離職也被慰留，但我那個本來就是屎缺啦，每天被老闆罵」、「我是提離職老闆連慰留都沒有，就安安靜靜的讓我走人，覺得好空虛...可是感覺被慰留殺傷力好像更大」、「前公司慰留三次還外加情緒勒索，發現我不願意之後還搞帶頭霸凌」。